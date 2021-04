Coronavirus le pone 'freno en seco' a la Fórmula 1

El Gran Premio de Fórmula 1 de Montreal, uno de los clásicos del campeonato y que se tenía que celebrar este año el 13 de junio, ha sido cancelado por segundo año consecutivo a consecuencia de la covid-19, según indicó este jueves la radio pública canadiense, Radio-Canada.



(Le puede interesar: Aston Martin confirma su nuevo corredor reserva)

La decisión ha sido tomada por las autoridades sanitarias de Montreal tras determinar que incluso sin la presencia de público en las gradas, la celebración de la carrera supone un grave peligro de propagación de la enfermedad porque los integrantes de los equipos estarían en contacto con centenares de voluntarios que hacen posible el Gran Premio.



Le puede interesar: (¡Atención¡ Conmebol habla de las fechas pendientes de eliminatoria)



Y mientras eso pasa, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) afirmó este jueves, en vísperas del Gran Premio de la Emilia Romaña, que no cambiará su manera de afrontar la segunda cita del Mundial de Fórmula 1, pese al fuerte inicio en Baréin de los Red Bull y en concreto del neerlandés Max Verstappen.



Hamilton, que ha ganado todos los títulos desde 2016 por un margen de al menos 45 puntos, dijo que la amenaza emergente de Red Bull no le hará pensar de forma diferente en 2021.



"Nada cambia para nosotros; abordamos cada fin de semana exactamente de la misma manera que lo hemos hecho. Si no está roto, no lo arregles", afirmó.



EFE