F1: pilotos se quejan de multas millonarias que podrían recibir por cambio de reglas

Algunos corredores de Fórmula 1 expresaron su descontento tras la reciente decisión de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) de aumentar el monto de las sanciones económicas impuestas por los comisarios. Ahora, estas multas pueden alcanzar hasta un millón de euros debido a modificaciones en el reglamento del deporte motor.

La actualización de este reglamento se reveló justo antes del próximo Gran Premio de los Estados Unidos. La FIA informó que la penalización máxima que un piloto podría enfrentar se ha elevado desde los previos 250.000 euros.

Lewis Hamilton, quien está a punto de iniciar un contrato millonario con Mercedes, fue uno de los más vocales al respecto. “Si nos van a multar con un millón de euros, asegurémonos de que el 100 por ciento de esa cantidad se destine a una causa”, reclamó el séptuple campeón.

Hamilton también destacó la inversión en el deporte y la necesidad de fomentar la diversidad y el acceso. "Hay mucho más que debemos hacer para aumentar la diversidad, mejorar el acceso y crear más oportunidades para las personas que no tienen la oportunidad de practicar un deporte como este. Esa es la única manera de que me saquen ese dinero”, comentó. Además, el piloto criticó a la FIA por su falta de claridad en la comunicación, sobre todo después del incidente en Qatar donde fue cuestionado por su conducta en pista.

Recordando ese incidente, Hamilton, que tiene 38 años, fue penalizado con casi 50.000 dólares tras un accidente con su compañero George Russell en el Gran Premio del 8 de octubre. Una semana después del suceso, la FIA anunció que las acciones del británico estaban siendo evaluadas.

Otros pilotos se sumaron a las críticas sobre las nuevas sanciones económicas. Daniel Ricciardo, quien regresó con Alpha Tauri tras una lesión, describió la situación como “aterradora”. Por su parte, Kevin Magnussen, del equipo Haas, opinó que era “ridículo”, al referirse a las multas.

“En vista del estatus de modelo a seguir de Lewis Hamilton, la FIA está preocupada por la impresión que sus acciones pueden haber creado en los pilotos más jóvenes”, señaló un portavoz del organismo.



Se entiende que la FIA planea reunirse con el siete veces campeón del mundo aquí en Austin. Es poco probable que Hamilton enfrente sanciones adicionales (la FIA optó por no llevar el caso a la Corte Internacional de Apelaciones para aumentar su multa), pero en el futuro se podrían imponer castigos más severos por una infracción similar.

