Verstappen ganó en Mónaco y apretó el campeonato de Fórmula 1

El holandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el duodécimo triunfo de su carrera, y se hizo al mismo tiempo con el liderato del Mundial, tras la quinta manga de la temporada, desbancando al británico Lewis Hamilton (Mercedes).

El español Carlos Sainz (Ferrari), el británico Lando Norris (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) terminaron la carrera en la segunda, tercera y cuarta plazas, respectivamente.



(Lea también: Presidente de Colombia no se resigna: insiste en la Copa América)



El séptuple campeón del mundo, Lewis Hamilton, terminó en séptima posición en la carrera, lo que hizo que perdiera el primer puesto del Mundial, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había logrado la pole position, no tomó la salida al no poder reparar a tiempo su auto accidentado el sábado.

Facebook Twitter Linkedin

Lewis Hamilton perdió el primer lugar del campeonato de Fórmula 1. Foto: AFP



El alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) completó un Top-5 inédito esta temporada.



"Es muy especial ganar en Mónaco, es también la primera vez que subo el podio aquí, es realmente genial", celebró Verstappen, quien cuenta ahora con cuatro puntos más que Hamilton.



El holandés debía salir en segundo lugar de la parrilla por detrás de Charles Leclerc, pero el monegasco no tomó la salida al no poder resolver el problema mecánico en su Ferrari.



Valtteri Bottas (Mercedes), por su parte, abandonó en la vuelta 31 de las 78, debido a un problema técnico durante una parada en boxes, cuando marchaba segundo.



El francés Pierre Gasly (AlphaTauri) ocupó el sexto puesto. Detrás de Hamilton 7º, Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) completaron el Top-10.



(En otras noticias: ¡Violento! Masiva caída en el Giro de Italia deja cuatro retiros)



El Gran Premio de Mónaco-2021 supuso el regreso de la mítica prueba después de la cancelación de la edición de 2020 en plena pandemia de covid-19. Hasta 7.500 espectadores, el 40% del aforo total de las tribunas, eran esperados en el contexto sanitario actual.

​

DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes

- Egan esquiva fuertes caídas en la etapa 15 del Giro de Italia 2021



- Así van los colombianos en el Giro 2021, tras la etapa 15



- James, en modo Selección Colombia, presume lujoso avión