Fórmula 1: lo que está en juego en el Gran Premio de Japón

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien comanda el mundial de Fórmula 1, saldrá desde la ‘pole position’ en el Gran Premio de Japón, luego de conseguir el mejor tiempo en las calificaciones.

El tricampeón mundial llegó a su cuarta ‘pole' éste año y superó a su compañero mexicano Sergio Pérez y del británico Lando Norris (McLaren).

Verstappen concluyó su mejor vuelta en un minuto 28 segundos y 197 milésimas en la difícil pista de Suzuka, apenas 66 milésimas por delante de Pérez.

Max Verstappen. Foto:AFP Y EFE

“Fue muy ajustado al final. Esta pista es muy delicada. No siempre funciona, cuando quieres ir hasta el límite”, dijoVerstappen.

En juego en esta competencia de sábado a la media noche en Colombia está el liderato de la categoría. Verstappen está al frente del campeonato con 51 puntos y lo escolta Charles Leclerc, quien tiene 47 unidades.

En la tercera casilla está Pérez, quien tiene 46 puntos y Carlos Sainz es cuarto con 40 unidades, por lo que la F-1 está que arde.

Max Verstappen Foto:AFP

"Tenemos que trabajar en nuestras tandas largas, ya que no hemos estado del todo satisfechos con las mismas; y aún pensamos que podemos esforzarnos por controlar algo más el equilibrio del carro", dijo.

Y agregó: "No fue perfecto. Me encantaría estar dando vueltas perfectas siempre, pero eso no es posible. Aún así, estar en la 'pole' gracias a una vuelta que creo que pudo haber sido mejor, es genial".

Verstappen pareciera no tener rival. Ha ganado dos de las carreras del año, pero en la pista es el más rápido de todos. Además, tiene un carro inigualable y una excelente dirección desde los ‘pits’.

