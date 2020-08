Hamilton, más líder tras ganar el Gran Premio de Bélgica

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Bélgica, el séptimo del certamen, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps.

Hamilton logró su quinta victoria del año -la 89 en Fórmula Uno- tras ganar por cuarta vez en Spa, esta vez por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas y del holandés Max Verstappen (Red Bull), que fue tercero en una carrera en la que el español Carlos Sainz, que hubiese arrancado séptimo, no tomó la salida, a causa de un problema en los escapes de su McLaren.



El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) acabó décimo una carrera en la que los cuatro primeros en parrilla ratificaron sus puestos de la calificación: el australiano Daniel Ricciardo (Renault) -que marcó la vuelta rápida en el último de los 44 giros que se dieron a la pista más larga del Mundial (de 7.004 metros)- fue cuarto; por delante de su compañero francés Esteban Ocon y del tailandés Alex Albon (Red Bull), sexto este domingo.



El inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren, fue séptimo; y también puntuaron el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), octavo, y el canadiense Lance Stroll, colega de 'Checo' Pérez, noveno.



No entraron en los puntos los dos pilotos de Ferrari, en un fin de semana muy triste para la escudería más laureada de la historia: el alemán Sebastian Vettel -cuádruple campeón del mundo (2010-13), con Red Bull- acabó decimotercero, un puesto por delante de su compañero monegasco Charles Leclerc.



El siguiente Gran Premio, el de Italia, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Monza.



EFE