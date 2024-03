Análisis: Max Verstappen y Red Bull, ¿la única fórmula de la F1?

Nunca antes el derrotero anual de la Fórmula 1 fue tan largo. De hecho, corrido este sábado el premio de Bahréin, faltan aún 23 carreras por disputar que se van a comer el calendario hasta el hoy distante 8 de diciembre, acompañadas de seis prólogos sabatinos conocidos como sprint y también por su discutida utilidad e impacto para el espectáculo.

Es totalmente prematuro botar pronósticos basados en los ensayos de laboratorio de hace unos días o en los resultados de la primera válida –gane quien gane– porque muchas cosas técnicas van a cambiar a medida que ajustan los carros, los calibran en ritmo de carrera en materia de consumos de llantas y consiguen una puesta a punto que sea reproducible a lo largo de todas las vueltas de esa cantidad de válidas y no muestren un esporádico apurón de giros sencillos de práctica o clasificación.

¿Mercedes volvió en plena forma? ¿Red Bull no progresó tanto como se dice y lo están vulnerando? ¿Ferrari pasará de ser carro de una vuelta a un contendor en las metas? ¿McLaren está en el ritmo? ¿Alonso es más que Aston Martin? Preguntas hay muchas más que respuestas.



Dejemos a un lado lo visto hasta ahora. Hay demasiada carrocería por mostrar y tecnología secreta por crear y utilizar en cada pit. Pero es bueno hacer esta reflexión: para tener un estimado del potencial de cada equipo, hay que mirar el performance del carro número dos en el cual se suelen excluir las manos más rápidas del líder de cada equipo.



Ahí sale del juego la diferencia que ponen, por ejemplo, Verstappen sobre Pérez, Alonso sobre Stroll, Ricciardo sobre Tsunoda, Albon sobre Sergeant. Y en menos dosis Leclerc sobre Sáinz o, mucho menos evidente, Hamilton sobre Russell, para solo citar los más visibles así muchos den volteretas a lo largo del año. Al poner esos tiempos y resultados sobre el panorama de los favoritismos, vemos que la pelea densa está por la clase B, en la cual la ruleta dará muchas opciones, mientras que adelante la estela de Verstappen y su Red Bull será con certeza la que más muestre el camino.

Sin embargo, hay otros factores que en el curso del año serán muy decisivos. Por ejemplo, 13 de los 20 pilotos terminan sus contratos con este torneo. Visto de otra manera solo están fijos en sus equipos Verstappen (Red Bull), Russell (Mercedes), Norris y Piastri (McLaren), Leclerc y Hamilton (Ferrari) y Stroll (Aston Martin, equipo de su papá).



Los demás, empezando por Alonso, quien no piensa en el retiro, van a correr no solo por el domingo de turno sino por lograr impresionar lo suficiente para lograr la continuidad en su equipo o en uno vecino.



Muchos de ellos explorarán conversaciones con varias escuadras, pero con bastante certeza de seguir porque tampoco hay 13 pilotos con superlicencia para correr la F1 o con las habilidades suficientes. Por lo tanto, habrá obligatoriamente muchos repitentes en una nube en la cual se van a mover todas las especulaciones que van a pasar por encima de los resultados.



Hay una razón también dominante: la gran transferencia del año ya la hizo Hamilton hacia Ferrari para el 2025 y, por ende, su silla en Mercedes será el gran objetivo de los desempleados, al igual que la de Pérez en Red Bull, salvo que el mexicano produzca una temporada más que excepcional. Y eso. Las aproximaciones y palancas serán más visibles que la oculta ciencia de la aerodinámica donde radican las grandes diferencias externas de los autos que buscarán avanzar de la mejor manera en el invisible medio del aire. En estos meses el business va a ser más noticia que la mecánica.

La reacción de Toto Wolff cuando Lewis Hamilton anunció su marcha a Ferrari… #F1 pic.twitter.com/aWG4gK22Kb — Diego Luciano (@Diego_Luciano_) February 29, 2024

Claro que de todas formas estará en juego el desarrollo de los carros. Los equipos tienen un presupuesto controlado en el orden de 140 millones de dólares, que son una fortuna, pero que en las cuentas de la F1 son justos y como en el año 2026 todas las reglas cambian, estas dos temporadas pueden no ser un cheque en blanco para la ingeniería, los jugosos contratos de los cuerpos técnicos y la eficiencia de las nóminas que ya en los equipos grandes andan por las 1.200 personas trabajando para que solo un par de autos funcionen.

Todos tienen que operar y estudiar pensando desde ya en el incógnito 2026. No quiere decir que estos dos años sean de pasiva transición y evolución, pero sí es claro que no se avizoran muchas revoluciones en el horizonte técnico.



El extenso calendario también juega en contra de los desarrollos y mejorías porque no hay tiempos suficientes entre las pruebas a tal punto que se sabe que una configuración más actualizada y definitiva de los carros y alineaciones solo se verá en la carrera de Japón, capítulo cuatro de esta peregrinación que, como novedad, ofrece el regreso de la prueba en China y el adelanto de la carrera de Suzuka para la primavera.



Ya los pilotos se están quejando por la intensa programación, fatiga que es mucho más incidente en el personal de los equipos que viajan de esquina a esquina del mundo cargando toneladas de equipos y contenedores, más de ¡30.000 llantas!, barriles enormes de gasolinas especiales y forman unas comitivas de por lo menos 2.500 personas oficiales, más la prensa y otros actores y vanidades que también corren tras bambalinas.



Como siempre, la F1 es primero que todo carreras de autos y luego de 20 exclusivos personajes que acceden a sus complejos timones en los cuales pueden aprovechar y programar la información y las referencias de millones de datos que la electrónica de hoy provee a través de la lectura de más de 250 sensores en cada aparato. Estos han estrechado digitalmente la habilidad intuitiva de los corredores que operan en una ventana críticamente controlada y vigilada que no permite inventos ni acrobacias que se aparten de las líneas ideales del manejo en las cuales hay mínimas variantes útiles.



¿Qué nos espera? Bastante dosis de la misma receta “MaxRed”, seguro, pero las barajas van a poner cartas en la pista que probablemente no permitan otro tsunami tan arrasador como el del 2023.



José Clopatofsky

Director de MOTOR

