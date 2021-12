El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, intentará salvar este fin de semana, en la debutante Arabia Saudí, la primera 'bola de título' que dispondrá el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que, a falta de dos carreras para la conclusión, lidera el Mundial con ocho puntos de ventaja sobre él (351,5 frente a 343,5).



"Todos los últimos años, Mercedes ganó todo. Nunca tuvieron un rival tan fuerte como este, ni Vettel con Ferrari. Puede ganarlo este año, pero Red Bull también. El que salga campeón será uno de los más grandes. La rivalidad (Hamilton - Verstappen) ha sido muy intensa, nos dieron maniobras increíbles todo el año", aseguró Fernando Tornello, comentarista en ESPN de toda la temporada 2021 de la Fórmula 1.



Hamilton, de 36 años, vencedor de las dos últimas pruebas, en Sao Paulo (Brasil) y en Qatar, ha puesto al rojo vivo el Mundial más disputado de los últimos años, en el que ambos contendientes dependen de sí mismos.



El astro inglés capturará una inédita octava corona si gana las dos carreras que faltan; pero Verstappen, de 24, ya podría festejar título el próximo domingo en Yeda: si gana con vuelta rápida y Hamilton no mejora un sexto; si vence y el británico no supera el séptimo; si acaba segundo con el giro rápido y el heptacampeón no mejora el décimo; o si es segundo y el capitán de Mercedes no puntúa.



Arabia Saudí , que albergará la penúltima de las 22 carreras que conforman el Mundial, se convertirá este fin de semana en el cuarto país de Oriente Medio que alberga un Gran Premio de F1, después de Barein (2004), Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos, 2009) -que cerrará el certamen una semana después- y Qatar, debutante hace dos semanas en Losail.



Hamilton domina las prácticas libres

El siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido este viernes, por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas, en el segundo libre para el Gran Premio de Arabia Saudí, el vigésimo primero y penúltimo del Mundial de F1, en el circuito urbano de Yeda; en el que los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) marcaron el quinto y el séptimo tiempo, respectivamente, y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el noveno.



Más temprano también dominó el primer libre. En la mejor de sus 21 vueltas, Hamilton cubrió, con neumático blando, los 6.175 metros de la pista -con 27 curvas- en un minuto, 29 segundos y 786 milésimas, 56 menos que el neerlandés Max

Verstappen (Red Bull) -líder del Mundial, con ocho puntos de ventaja (351,5 frente a 343,5) sobre él- que dio 23 y marcó el segundo tiempo de un ensayo en el que el otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas (24), fue tercero, a 223 milésimas, asimismo con el compuesto blando.

Hora y TV

Sábado 4

Fórmula 1 – GP Arabia Saudita – Práctica #3

08:55COL a. m. STAR+ & ESPN3



Fórmula 1 – GP Arabia Saudita – Clasificación

11:55 a. m. STAR+ & ESPN3



Domingo 5

Fórmula 1 – GP Arabia Saudita – Carrera en Vivo

12 p. m. STAR +



Con EFE