Al piloto británico George Russell lo define una sola palabra: consistencia.



Desde su irrupción infantil en los karts hasta este 2022, año en el que cumple su cuarta temporada en la Fórmula 1, ha resaltado por mantenerse firme en sus propósitos, a pesar de lo difíciles que le han resultado.



Y más en un deporte en el que la alegría suele estar a unas cuantas décimas de la frustración.



En 2019, durante su temporada como novato en la máxima categoría del automovilismo, a bordo del FW42 de Williams, el carro más lento del año, Russell se fue en blanco. El último puesto del Mundial se explicaba con contundencia: era el único piloto que no había sumado un solo punto.



Al año siguiente, en medio de otra temporada difícil, el penúltimo Gran Premio, el de Sakhir, se presentó como un halo de esperanza. Lewis Hamilton, el piloto que consideraba como un “superhéroe” en su infancia, y que lo había impulsado a persistir en su sueño, contrajo el covid-19.



Mercedes quiso que Russell, quien había hecho parte de su programa de jóvenes pilotos, lo reemplazara. Y, sentado en el potente W11, con 22 años, un diamante cuyo brillo empezaba a ser cuestionado, consiguió sumar sus primeros puntos en la F-1.



‘Russell da la medida del Mercedes’, sintetizó entonces 'El País'.



En 2021, de vuelta a la realidad, Russell tuvo que aguantar otras once carreras para puntear por primera vez en Williams, su equipo. Y en la número doce, la del Gran Premio de Bélgica, recordada como la más corta en la historia de la categoría, pues tan solo duró dos vueltas detrás del carro de seguridad en medio de una intensa lluvia, consiguió obtener su primer podio, al llegar segundo, tal cual había quedado en la clasificación.



“No importa (…) es un resultado asombroso”, concluyó el británico, aliviado en medio de lo insólito que parecía la situación.



Días después, la recompensa a su resistencia: Mercedes anunció que sería compañero de Hamilton para 2022. Y aunque llegó a la escudería líder de la era híbrida, le tocó de entrada una temporada en la que las flechas plateadas no han estado afiladas.



En medio de las dificultades del equipo alemán por culpa del porpoising y su acople a la nueva normativa, Russell, su segundo piloto, ha conseguido liderar el año de la escudería.



Una pole, seis podios y quince carreras terminando entre los primeros cinco lo hacen ser el más consistente, a pesar de no haber ganado una aún. Ese, le dice el actual tercer hombre de la clasificación a EL TIEMPO, es el reto que le queda este año: terminar segundo tanto en el Mundial de pilotos como en el de constructores.



George Russell. Foto: AFP

George Russell, tercero en el Mundial, a falta de seis carreras, en su primer año con Mercedes...

¡Wooow! Antes de que la temporada arrancara la verdad que no teníamos ninguna expectativa puntual. La idea siempre ha sido divertirse, pero en un equipo campeón por supuesto que tienes que salir a pelear varios triunfos en carreras y quedarte con el Mundial. Pero, este año, con tantos cambios en las reglas, sabíamos que tocaba empezar con la ‘mente abierta’. Aun así, mis objetivos siempre han sido ambiciosos…

En las quince carreras que ha terminado lo ha hecho entre los primeros cinco lugares. ¿Cómo explica esa regularidad?

Honestamente, es difícil dar una respuesta específica a mi consistencia. Creo que ha sido determinante maximizar todas las oportunidades de puntear, por eso he podido terminar arriba en todas las carreras. Y eso que ha habido un par en las cuales siento que quizá pudimos haber quedado en una mejor posición, sino hubiesen ocurrido ciertos imprevistos...

Pienso en Silverstone, el accidente de Zhou y el abandono...

Por ejemplo, esa fue la que más decepcionado me dejó. Para esa oportunidad pudimos haber conseguido la primera victoria. Nuestro carro estaba más competitivo que nunca. Yo tenía claro que era nuestro día, pero bueno, pasó lo que pasó y no hay nada que hacer. Por suerte, Guan terminó bien y la cosa no pasó a mayores. En cierto sentido, hay que agradecer por cómo ha ido la temporada.

Russell se bajó inmediatamente de su coche tras el accidente en la salida de Silverstone. Lo único importante era comprobar que Guanyu Zhou estaba bien.



Y si uno mira atrás, los tres años que estuvo con Williams eran de mayores dolores de cabeza...

Yo creo que esa experiencia me ha enseñado a lidiar con las decepciones, cómo mantenerme a pesar de las adversidades, ser resiliente y encontrar lo mejor, incluso en las peores situaciones. Miro atrás y me siento agradecido con aquellos años complejos. Sin ellos, difícilmente me sentiría tan fuerte como piloto hoy en día.

Esta temporada no ha sido fácil para Mercedes, aunque Hamilton parece haber sufrido más que usted, sobre todo en un comienzo. ¿Por qué cree que le costó menos adaptarse a la situación del carro?

Mmm, no puedo hablar por Lewis, solo puedo decir que nosotros en un comienzo no pudimos encontrar la manera de sobreponernos a las dificultades del carro en el inicio.

Mario Andretti me decía: “George está manejando el mejor carro que ha tenido y Lewis quizá el peor”

Es que al comienzo había mucho de experimentos y era muy fácil verse afectado por situaciones que eran algo ‘inesperadas’, por decirlo de alguna forma. Pero Lewis tiene mucho más dominio de los Mercedes y por eso está tan potente en este momento.

¿El tema del porpoising está resuelto?

Yo no creo que el tema del porpoising esté finalmente resuelto. En el circuito de Spa, varios equipos sufrieron con el asfalto en varios giros. Por supuesto, muchas escuderías han tenido grandes progresos a comparación del inicio de año, pero seguiremos en el mismo tema hasta que la FIA no intervenga de tajo. Así que como conductores creo que seguiremos esperando a que ellos hagan las modificaciones necesarias, así como lo vienen haciendo.

¿Qué ha aprendido al lado de Hamilton, su referente y ahora compañero?

Me siento extremadamente afortunado de ser el compañero de equipo de Lewis. Es uno de los mejores pilotos de la historia; de pequeño era mi superhéroe, así que he aprendido mucho de cómo busca poner a punto el carro, los detalles que contempla cuando maneja en pista y otros ‘detallitos’ (risas). En verdad, son muchas cosas pequeñas que han sido claves para hacerme un piloto más fuerte.

Hace poco dijo que así como el tenis tiene a Nadal, Federer y Djokovic, el automovilismo tiene a Hamilton...

Así es, son los referentes del deporte. Cada uno tiene su estilo y por eso hacen la diferencia. Ninguno copia al otro, cada uno saca lo mejor de sí.

Y en otros deportes, ¿quién sería el George Russell?

Uff, hay tanta gente que admiro tremendamente de otras disciplinas... pero creo que no puedo responder esa pregunta (risas).

Ante la inminencia del bicampeonato de Verstappen, la lucha por el podio está de infarto, ¿dónde espera estar al final de la temporada?

Es realmente difícil decir en qué punto terminaremos porque las carreras que quedan son distintas. Hay que ver qué tan competitivos podemos ser, pero puedo decir que el objetivo ahorita es ganar una carrera, pero como ya queda tan poco, me atrevo a decir que tenemos todo para terminar de segundos en ambos mundiales. En verdad, no veo razones para no lograrlo.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

