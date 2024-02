Sorpresa en Fórmula 1: filtran posible reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes

Continúan las secuelas que ha dejado el flamante fichaje de Lewis Hamilton por la escudería Ferrari a partir del 2025, a pocos días para el inicio de una nueva temporada de Fórmula 1 se ha especulado con el posible sustituto del británico.



Puede ser de su interés: Papa de Luis Díaz, como rockstar en Londres: el más codiciado en Liverpool vs Chelsea

La fuga del siete veces campeón del mundo a la escudería de Maranello deja un vacío muy grande en Mercedes, por lo que el jefe de escuadra, Toto Wolff, debe buscar un sustituto a la altura que le permita volver a soñar con títulos en el 'gran circo'.

Facebook Twitter Linkedin

Lewis Hamilton Foto: EFE

Uno de los nombres que se estaría barajando con fuerza es el del español Fernando Alonso, quien tiene contrato con Aston Martin hasta el final de esta temporada y podría dar un salto importante en el ocaso de su carrera.



Mercedes busca resultados inmediatos y no tendría en sus planes confiar el asiento a un piloto joven y prometedor, prefieren la experiencia. Ya en su momento, el expiloto Jason Button propuso a Alonso para Mercedes.



Sin embargo, el piloto Óscar Piastri fue más allá y se arriesgó a pronosticar que Fernando Alonso será el reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes. "Alonso irá a Mercedes", dijo en medio de un test en Barein.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Alonso Foto: EFE

No son palabras menores, ya que el actual piloto de McLaren fue compañero de equipo del piloto español en Alpine y tiene ciertos lazos con el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, su representante Mark Webber es muy amigo de Alonso.



Le contamos: James Rodríguez, un regreso inminente en el São Paulo: 'Espero que sea un refuerzo'

Alonso vive una nueva juventud

Los años parecen no pasar por Fernando Alonso, que a sus 42 primaveras, parece vivir una segunda juventud con Aston Martin y no ha estado nunca tan cerca de volver a reanudar su cuenta de victorias en Fórmula 1, parada en 32 desde 2013.



La víspera de disputar la más larga temporada de la historia de la F1 -con un récord de 24 Grandes premios- el doble campeón del mundo en 2005 y 2006 lo tiene claro: "Los números que he logrado este año en todos los test físicos que hacemos cada temporada han sido los mejores de siempre".

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Foto: EFE y AFP

El español, más en forma que nunca, iniciará este fin de semana en Baréin su 21ª temporada en la categoría reina del automovilismo y apunta a una 33ª victoria en F1, lo que le convertiría en el ganador más viejo de un Gran Premio desde el británico Nigel Mansell en 1994.



El asturiano debe este renacimiento sobre todo a Aston Martin. Lejos de los mejores en 2022, la escudería inglesa por la que fichó en 2023 sorprendió a todos con su rendimiento ese año, sobre todo al principio. "Esta temporada es increíble y sorprendentemente buena", decía

Alonso en una entrevista con AFP en la primavera de 2023.



"Pensábamos que teníamos un buen coche, pero no al punto de rivalizar con Mercedes y Ferrari, lo que nos ha sorprendido", añadió. El año pasado, Alonso logró ocho podios en 22 carrera, algo a lo que no estaba acostumbrado en la última década, salvo la excepción de Catar en 2021 con la escudería francesa Alpine.



Cuarto en el campeonato, nunca había quedado tan arriba desde las temporadas 2012 y 2013, en que terminó en segundo lugar. "Junto con 2012 (cuando luchó por el título con el alemán Sebastian Vettel), considero que esta es la mejor temporada de mi vida. Sin duda, incluso mejor que 2005 y 2006", aseguró.



Lea aquí: Linda Caicedo, estelar: es nominada a importante galardón en los Premios Laureus



Desde su llegada a la F1 en 2001 con Minardi -el vigente triple campeón del mundo Max Verstappen tenía entonces sólo tres años- Alonso ha tenido varias vidas en carreteras y circuitos. Doble campeón del mundo con Renault, fichó por Ferrari (2010-2014), sin lograr ningún nuevo título, y luego pasó a McLaren (2015-2018).

Facebook Twitter Linkedin

Coche de la escudería Alpine. Foto: EFE

Sin los medios para ganar de nuevo en la F1, el ovetense dejó el 'Gran Circo' durante dos años, en los que ganó las 24 Horas de Le Mans en 2018 (cuando estaba aún en la F1) y 2019, el campeonato del mundo de resistencia en 2018-2019, con Toyota, y participó en las 500 Millas de Indianápolis y en el rally Dakar. Un paréntesis que le vino bien: "Me ayudó, quizás no tanto para el estilo de pilotar sino más para la mentalidad y el enfoque, la motivación", dijo a AFP el pasado año.



"Cuando estás en la F1 desde los 18 años, no es que pierdas la motivación, que siempre la he tenido, pero estaba cansado de viajar, de la rutina, de repetir lo mismo, así que esos dos años fueron refrescantes, pude recargar las baterías", añadió, asegurando estar "mucho más fresco".



Tras regresar a la F1 en 2021 con Alpine, Alonso solo pudo ser noveno en el campeonato en 2022, una temporada en la que batió el récord de carreras en Grandes Premios, superando las 350 del finlandés Kimi Raikkonen.



¿Donde parará este 'cuarentón'? "Hace unos pocos años decía que quizás 42 o 41 años era el límite para seguir corriendo aquí. Ahora, después de verme el año pasado motivado y rindiendo bien, pensé que tal vez pueda seguir corriendo unos años más", decía a mediados de febrero.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Alonso Foto: José Méndez. Efe

"Diría que si estás motivado y quieres comprometerte, puedes pilotar tal vez hasta los 48 o 49, o incluso los 50", añadió. El 'Benjamin Button' de la F1, que tomará el sábado la salida de su 379º GP, tal vez esté pensando ya en otro récord: ser el piloto más viejo en F1, superando al monegasco Louis Chiron y sus 55 años y nueve meses en 1955.

DEPORTES

Con información de AFP.

Más noticias en EL TIEMPO