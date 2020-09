Entrevista: Fernando Alonso habla fuerte de su regreso a la Fórmula 1

El mundo del motor no olvida esa tremenda hegemonía que ejerció el alemán Michael Schumacher en la Fórmula 1 entre los años 2000 y 2004, cuando dominó a placer la categoría y se convirtió en el piloto más ganador de todos los tiempos. A bordo de su Ferrari, el más fuerte durante esa época, veía en los retrovisores a todos sus rivales bien lejos en las rectas principales de los diferentes circuitos.

Sin embargo, en el 2005, un joven español logró, a bordo de un monoplaza azul con amarillo, de la escudería Renault, algo impensado: poner en jaque mate a Schumacher. Fernando Alonso fue el encargado de escribir esa poética historia en la que el débil vence al superpoderoso. El asturiano logró la mejor puesta a punto de su carro para ganar el título mundial en dos años consecutivos.



Alonso, un tipo carismático, idolatrado en España, odiado por algunos, es uno de los mejores deportistas del momento y uno de los mejores pilotos de la F1. Con nervios de acero, el atrevido y veloz corredor siempre será un referente. Corrió también en McLaren Mercedes y en Ferrari, pero su historia de amor está atada a Renault.

Fernando Alonso, campeón de la Fórmula 1 con Renault. Foto: AFP

En los últimos dos años no corrió en la F1. Quiso cumplir otros sueños en el deporte de motor. Ganó las 24 Horas de Le Mans y de Daytona, el Campeonato Mundial de Resistencia. Además se dio el gusto de competir en las 500 Millas de Indianápolis y el Rally Dakar. Pero Alonso, a sus 39 años, está lejos de querer guardar su carro en el garaje y dejar el volante. A partir del próximo año volverá a ser parte de la escudería Renault para una nueva aventura en la F1.



En una charla con medios de comunicación en la que estuvo EL TIEMPO, Alonso afirmó que no regresa solo por participar, sino que quiere volver a ser campeón y desea acabar con la nueva hegemonía del británico Lewis Hamilton (hoy, segundo piloto con más F1 después de Schumacher)



Además, Alonso, que estrenó la primera temporada de su ‘docuserie’ el viernes pasado por Amazon Prime, dio detalles de su carrera y de su vida.



Hay quienes tienen una mala imagen de usted…



Cada uno seguirá teniendo su idea sobre mí, porque así es esto. Es bueno que tengan una imagen regular, porque después estarán encantados cuando me conozcan.

¿A qué le tiene miedo?



A muchas cosas, tengo miedo al virus, por poner algo de actualidad. Le tengo respeto, siempre ando protegido, intento hacer la compra y lavar las cosas. También les tengo miedo a los aviones, y eso que tomo muchos durante el año, pero cuando se empieza a mover busco abrir la ventanilla y ver qué pasa, no estoy tan tranquilo leyendo un libro.



¿De dónde viene lo de ser tan ambicioso?



No lo sé. Lo he pensado varias veces. Mis padres son muy tranquilos, no tienen nobeles de competitividad en cosas, mi hermana también. Nadie tiene ese gen que haya podido heredar. Soy un bicho raro dentro de la familia. Y sí, mi vida es toda una competición, ir al supermercado y encontrarme con alguien en los pasillos me genera eso, si veo a esa persona ir por la leche, yo intento ir por el otro lado del pasillo para agarrarla e irme de primero. Me encanta jugar un poco con esto.



¿Ganar a cualquier costo?



Compro las dos formas de ganar. En el Dakar no gané la carrera, pero me llevé muchas cosas enriquecedoras. Pero si en cambio resulta que gané el Dakar contando con suerte al final porque un rival se retiró, pues también está bien. Igual lo sientes por la persona que haya perdido, pero a los cinco años ves tu nombre como ganador y ya no importa cómo se consiguió.



¿Cuál es el mayor reto al regresar a la Fórmula 1?

Un poco, el volver a la mentalidad de la Fórmula 1, que es bastante única. En el deporte de motor necesitas un nivel de exigencia, de perfección en todo, que no tiene alguna otra categoría. Me estoy poniendo al día con los ingenieros, tengo un pequeño garaje remoto, con un ordenador en el que puedo seguir las carreras, escuchar las radios del equipo. Estoy un poco involucrado en lo que está haciendo el equipo y eso me sirve para ponerme al día, para que no haya muchas sorpresas cuando comiencen los test.

Ver esta publicación en Instagram 🔛 Una publicación compartida por Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 22 de Sep de 2020 a las 11:54 PDT

Precisamente, no tendrá muchos test previos al inicio de la temporada…

Habrá poquísimos el año que viene. Quizá serán tres días en Barcelona, lo que quiere decir que en día y medio probará mi compañero y el otro día y medio, yo. Es algo impensable entrenar este tiempo y luego ir a un campeonato del mundo, por tanto hay que tener todo estudiado y perfeccionado.



¿Por qué volver a la F1?



El motivo es simple. Me encanta conducir, tener un volante en las manos es algo que necesito prácticamente a diario. Estos dos años sin F1 he tachado una lista de deseos de cosas que soñaba con hacer desde hace años. Un mundial de resistencia, unas 24 Horas de Le Mans, ir a Daytona, correr el Dakar. Todas estas cosas me han servido para liberar la cabeza de deseos. La F1 estaba y sigue estando así no haya mucha competitividad, solo hay un equipo que gana y creía que era un buen momento ahora. La idea original era volver a la F1 del 2021 con la nueva reglamentación, pero con la pandemia esa reglamentación se pospuso hasta el 2022 y hubo un momento de decisión y opté por echar a rodar el año que viene e irme preparando. No es que lo haya echado de menos ni que busque ningún resultado en particular.



¿Hay que pensar en su tercer título?



No creo que en 2021, pero sí en el 2022 con la nueva reglamentación. Vivir los momentos del 2002 y del 2006, las celebraciones, sería fantástico. Me gustaría ganar el título en el 2022. No vuelvo a la F1 para ir a restaurantes en diferentes ciudades, vuelvo por y para un motivo concreto. En el deporte ganas o pierdes. El quedar de quinto es mejor que quedar de sexto, y sexto es mejor que quedar de séptimo, pero no cambia mucho la cosa. Aquí, ganas o no ganas. Sabemos que la actual F1 y la del 2021 no dejará ganar a nadie más que a Mercedes y a Lewis Hamilton, pero en el 2022 tenemos muchos equipos, muchas esperanzas.

¿Cuáles son los cinco mejores momentos de su carrera deportiva?



Es difícil escoger cinco momentos en cualquier carrera de cualquier persona. Los que más recuerdo o los más importantes fueron en las categorías inferiores, en la época del karting, porque en la Fórmula 1 es perfecto y será uno de los más perfectos de mi vida. Pero luego se entra en la rutina de ser considerado un buen piloto, pero no son momentos cruciales en la vida. Sin embargo, en el karting o la fórmula Nissan o la Fórmula 3.000 puedes dar el paso a la Fórmula 1 o vuelves a la universidad. Entonces hay momentos cruciales en la vida y supongo que son en la antesala de correr en lo más importante.



En estos dos años, ¿qué categoría le generó más emoción?



Difícil de elegir. Todos los retos fuera de la F1 fueron buenos, de carreras icónicas y prestigiosas en el calendario y carreras en las que solo se tiene una oportunidad, como las 500 Millas de Indianápolis o las 24 Horas de Le Mans. No hay oportunidad de revancha. A nivel humano será el Dakar, porque son 15 días de una aventura extrema y no solo profesional. Conoces a mucha gente, estás con unos niveles de confort muy diferentes a la F1, no estás en un hotel cinco estrellas, estás en una tienda, comes, bebes y vas al baño donde puedes.



¿Es usted el piloto más completo de la F1?



Es difícil definirse a uno mismo. Si la gente cree que soy el piloto más completo, tendré que estar de acuerdo con ellos. Me considero completo desde el punto de vista de que soy un nueve en todo. Habrá un piloto más rápido en lluvia, habrá uno que haga las salidas más rápidas, pero uno no más, y creo que estoy cerca del top en muchas circunstancias y eso, en un campeonato, es muy bueno. Es un poco las cosas que he visto en mi carrera. Cuando los motores eran V10 estábamos ahí, cuando eran V8 estábamos ahí, siempre estábamos ahí. Las salidas siempre han sido un fuerte o correr en lluvia también. Vas descubriéndote a ti mismo que eres un piloto que se acomoda a cualquier coche y a cualquier circunstancia. Sabes tus limitaciones para no darles pistas a tus rivales, pero también puedes potenciarlas.



¿Cómo se define?



Un piloto luchador. Puedo estar en casa viendo las carreras por la televisión o corriendo una sola carrera al año, pero no es lo que me gusta, no es lo que quiero. Me gusta intentarlo otra vez, ganarlo otra vez, no darme por vencido. En una carrera en la que faltan 10 vueltas y estoy de sexto, igual pienso que el podio es posible, eso me define. No puedo conformarme con nada. Soy muy ambicioso. Y bueno, eso soy, no me puedo apagar.

