¿Fórmula 1 en Barranquilla?

Alcalde Pumarejo, el directivo y compañía durante reunión privada. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

“Lo peor que le podría pasar a este proyecto es que se meta el Gobierno Nacional”, le dijo a EL TIEMPO Ricardo Morales, presidente del Automóvil Club de Colombia (representante de la FIAS en Colombia) y alto directivo en varios cargos de la Federación a nivel mundial.



“Colombia no pone un peso en este proceso. Barranquilla sí debería hacer algunas obras y adecuaciones para la pista en menor cuantía en proporción con la inversión de todo este montaje”, recalcó.



Si ni el Gobierno ni la ciudad deben poner la colosal suma de dinero, estimada en 110 millones de dólares por fecha de acuerdo con lo que se conoce de manera muy precisa que costó el pasado Gran Premio de México, y eso contando con que allá existe la pista, lo cual no sucede en Barranquilla, la propuesta despeja muchas inquietudes latentes, pues se reduce a un negocio de inversionistas extranjeros en el país que tendría los réditos de la publicidad y difusión mundial.



Este es un proyecto para diez carreras en el cual la FOM (Formula One Management), que es la empresa operativa y comercial de Liberty Media, dueña de la parte comercial y promocional de la F1 y varios empresarios extranjeros interesados en el negocio, ponen la plata y firman el compromiso con la FIA (Federación Internacional del Automóvil), entidad que, una vez satisfechas las garantías de derechos, operativas y técnicas de un escenario, asume el control deportivo y la incorpora en el calendario mundial.



La visita hace un par de días del CEO de la FOM, Stefano Domenicali, a Barranquilla, en tránsito de México hacia Brasil, donde se corre la próxima válida del Mundial, volvió a poner sobre el tapete el tema, que se va evaluando sin que haya compromisos o aprobaciones. Es un negocio en exploración, pues obviamente los empresarios tienen un interés comercial que el desarrollo y posibilidades de la ciudad deben surtir para hacerlo rentable.



Con motivo de su visita, Domenicali le dijo al medio inglés L'Express F1 que de momento el calendario está bloqueado en 24 carreras por año y completo para 2023, pero que se exploran alternativas nuevas y hay la posibilidad de que algunos escenarios presentes se retiren. Entre los candidatos está Sudáfrica, que ya tuvo F1 en el circuito de Kyalami. Los equipos han manifestado su rechazo a un campeonato de más de 24 válidas y Domenicali dijo que “el calendario actual es muy atractivo y por ello hay una fila de gente que quiere promover la F1 alrededor del mundo, pero hay un límite que debemos conjugar con la FIA.”



“Es un proyecto", dijo el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en L'Express. “No queremos crear falsas expectativas, pero estamos en la pelea. Si se logra, sería para 2024 o 2025. Hay dos trazados semiurbanos vistos.”

JOSÉ CLOPATOFSKY

DIRECTOR DE LA REVISTA MOTOR

