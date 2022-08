La idea de la Fórmula 1 en Barranquilla fue compartida en enero por el expresidente Duque y el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo.

"Los sueños, en equipo, somos capaces de volverlos realidad. El alcalde Pumarejo dice que hay una opción de presentar un proyecto para tener un circuito en la Fórmula Uno. Eso parece lejano, pero el alcalde ya ha estado en conversaciones con el equipo de la Fórmula Uno", dijo el entonces mandatario nacional en dicha oportunidad.



“Hay veintidós ciudades en el mundo que pueden decir que tienen un circuito de la Fórmula 1. A esos circuitos asisten 320 mil espectadores en tres días; gastan en promedio 600 dólares al día y viajan desde más de 100 países. Entran 60 mil turistas internacionales en un lapso (promedio) de 10 días. Eso es casi que duplicar el número de visitantes internacionales que vienen al Atlántico en tres días y en un solo evento”, explicó Pumarejo en ese entonces.



El expresidente Duque, en una muestra de apoyo, apuntó: "Acompañamos el sueño que tiene el alcalde Jaime Pumarejo de que Barranquilla sea vinculada en el calendario de circuitos de la Fórmula 1 con un Gran Premio en Colombia, que traería enormes beneficios económicos y turísticos para la ciudad. Cuente con nuestro respaldo".

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 22, 2022

Ahora, aunque el proyecto tendría apoyo de privados, la pelota parece pasar ahora a manos del gobierno de Gustavo Petro. Y, de entrada, ya habría una posición oficial.



¿Habrá Fórmula 1 en Barranquilla?

Lewis Hamilton, GP de Austria 2021 Foto: EFE

La ministra de Deportes, la medallista olímpica María Isabel Urrutia, afirmó este sábado en Barranquilla que la realización de una válida del campeonato de Fórmula Uno en esta ciudad no está dentro de las prioridades del Gobierno del presidente, Gustavo Petro.



Aunque reconoció que la realización de este tipo de evento es atractivo desde el punto de vista económico, Urrutia sostuvo que "la Fórmula Uno en Colombia no está dentro de los propósitos del nuevo gobierno".



La ministra Urrutia, quien está en la ciudad recorriendo escenarios en donde se realizarán los Juegos Panamericanos del 2027, reiteró que la Administración entrante está enfocada en trabajar en los procesos de formación deportiva. Explicó que para la presente vigencia fiscal, que fue aprobada y determinada por la anterior administración de Iván Duque, no fue incluido ningún recurso para un evento de automovilismo.

María Isabel Urrutia. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El pasado 23 de enero el entonces presidente Duque dijo que la ciudad tenía el propósito de ser sede de este circuito de automovilismo.



El tema volvió al escenario hace dos semanas por la visita del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, a Cartagena de Indias, en el marco del Congreso Americano de Automovilismo.



En esa ocasión Sulayem dijo: "No veo imposible que la Fórmula Uno llegue a Colombia, si se estudia el plan directo, el beneficio social, podría ser beneficioso, valdría la pena estudiarlo".



Gustavo Petro, en plena campaña, había respondido: "Primero hay que resolver el hambre. Sin resolver el hambre, lo que tendríamos es como un insulto a la sociedad más pobre. Resolviendo el hambre, Fórmula 1, 2, 3, lo que quiera".

