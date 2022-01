El anunció del presidente de Colombia, Iván Duque, de que existe una propuesta para que Barranquilla pueda acoger en el futuro un Gran Premio de Fórmula 1, fue un bombazo para el deporte del país.

“Los sueños, en equipo, somos capaces de volverlos realidad. El alcalde Pumarejo dice que hay una opción de presentar un proyecto para tener un circuito en la Fórmula 1. Eso parece lejano, pero el alcalde ya ha estado en conversaciones con el equipo de la Fórmula 1", dijo el presidente Duque.



A esas palabras se unieron las del alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, quien aseguró que el posible arribo de la Fórmula 1 a Colombia y a la ciudad es una gran oportunidad para generar empleo y desarrollo.

Hay que invertir un dineral

“Hay 22 ciudades en el mundo que pueden decir que tienen un circuito de la Fórmula 1. A esos circuitos asisten 320 mil espectadores en tres días; gastan en promedio 600 dólares al día y viajan desde más de 100 países. Entran 60 mil turistas internacionales en un lapso (promedio) de 10 días. Eso es casi que duplicar el número de visitantes internacionales que vienen al Atlántico en tres días y en un solo evento”, dijo.



Sin embargo, no es tan fácil. Que el país sea sede de un evento tan importante es un sueño que se hace difícil hacerlo realidad, primero, por el alto costo que conlleva.



Si Barranquilla tiene serias aspiraciones de ser sede de un gran premio, pues deberá firmar un contrato por 10 años a 40 millones de dólares por cada carrera, un dineral para un país como Colombia.



No es la primera vez que una idea de estas se conoce. Colombia renunció a la realización del Mundial de Fútbol previsto para 1986. De igual manera, en 2021 el país desistió de organizar la Copa América masculina, en medio de la crisis por el covid-19 que coincidió con las manifestaciones sociales. La Copa finalmente se hizo en Brasil.



En 2006, en la presidencia de Álvaro Uribe, el gobierno postuló al país para organizar el Mundial de Fútbol de 2014, que finalmente se hizo en Brasil. Y así varios eventos más.



Contar con una carrera de la F1 es bien complicado, pues la mayoría del dinero se lo lleva la gran carpa, como vallas, la venta de la televisión, en fin, es para las arcas de la categoría.



Es bien sabido que Barranquilla se beneficiaría de la llegada de aficionados de todas partes del mundo, pero eso no es suficiente, pues la inversión es muy alta en una región en la que hay muchas más necesidades de inversión.





