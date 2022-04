Ferrari contra Red Bull. Leclerc contra Max Verstappen. Para la vuelta de la Fórmula 1 a Australia después de dos años de ausencia por el covid, la batalla anunciada para 2022 continuará este fin de semana, con Mercedes por detrás, intentando reengancharse a la carrera.

El duelo entre Verstappen, vigente campeón del mundo, y Leclerc, actual líder del campeonato, se disputará sobre el trazado de Albert Park en Melbourne, con ligeras modificaciones que prometen una mayor velocidad y acción para la tercera carrera de la temporada.



Le puede interesar: (Daniel Martínez, figura en la Vuelta al País Vasco y el capo real del Ineos)



"Debería haber más posibilidades de adelantamientos ahora, lo que siempre es positivo. También será interesante ver cómo se comporta el coche en Australia, la pista puede ser a veces demasiado polvorienta", declaró el neerlandés, vencedor del último GP en Arabia Saudita, a finales de marzo.



"Espero que podamos tener otro fin de semana sin problemas para el equipo", dijo también.



La razón: durante el GP inaugural de la temporada en Baréin, a mediados de marzo, un problema en la alimentación de carburante provocó el abandono de los dos monoplazas de Red Bull en las últimas tres vueltas.



Una situación aprovechada por la 'Scuderia', actual líder de la clasificación de constructores, que había dejado de lado 2021 para concentrarse en la preparación de 2022, después de una temporada 2020 en la que Ferrari tuvo su peor resultado desde 1980 (6ª).



La estrategia por el momento ha dado sus frutos, ya que la escudería italiana empezó la temporada de manera perfecta en Baréin, con victoria de Leclerc seguido por su compañero Carlos Sainz, y en Arabia Saudita el monegasco y el español clasificaron 2º y 3º, detrás de Verstappen. Gracias a sus dos dobles podios, Leclerc (45) y Sainz (33) superan a Verstappen (25) en la clasificación general.

Mercedes sufre

Esta tercera carrera marca igualmente la entrada en pista del cuatro veces campeón del mundo de la categoría (2010-2013 con Red Bull), el alemán Sebastian Vettel, después de que se perdiera las dos primeras pruebas por covid.



"Tengo la sensación de llegar tarde al colegio. Empezar la temporada en Australia es algo que evidentemente ya he hecho", sonrió el piloto de Aston Martin.



Antes de la pandemia, la prueba australiana servía desde 1996 de apertura de la temporada de Fórmula 1, con la excepción de 2006 y 2010.



El último Gran Premio de Australia se remonta a 2019: los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas, vencedor de la carrera, y del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton se impusieron delante del Red Bull de Verstappen.



El año siguiente, el GP fue anulado en el último momento después de que se detectaron casos de covid entre miembros de varios equipos. Para el regreso a la isla-continente, la tarea parece ser mucho más difícil para Mercedes.

La recuperación



La escudería alemana, que ha ganado todos los campeonatos de constructores desde la llegada de los motores híbridos en 2014, atraviesa un inicio de temporada muy complicado.



Hamilton, tan solo 10 en Arabia Saudita, se encuentra en una extraña 5ª posición mundial, por detrás de su nuevo compañero de equipo, George Russell.



"Por el momento nuestro rendimiento en pista no responde a nuestras propias expectativas", reconoció de nuevo su patrón Toto Wolff. Si bien para este fin de semana "no habrá solución milagrosa, nos esforzamos para hacer un progreso constante en las próximas carreras, para tener la esperanza de acercarnos a la cabeza", aseguró. Por tanto, no parece posible que Hamilton pueda lograr su séptima pole position consecutiva en el circuito de Albert Park.



Le puede interesar: (¿El mejor gol olímpico del mundo? Vea el del Barcelona en Copa Sudamericana)



AFP