A ‘Checo’ Pérez le llegó su mejor momento en la cuarta década de la vida.



En 2020, con los 30 años recién cumplidos, y después de 194 Grandes Premios en la Fórmula 1, el piloto mexicano consiguió su primer triunfo de la categoría.



Con aquel grito de gloria en Sakhir, vistiendo los colores del entonces BWT Racing Point, el único latinoamericano que ha animado la gran carpa en el último quinquenio certificó que estaba para grandes cosas.



Y 770 días después, ya no hay ninguna duda.



El año pasado, con su llegada a Red Bull, una escudería de mayor renombre, Pérez demostró que podía ser el escudero ideal del joven Max Verstappen.



Este 2022, el piloto mexicano ha exhibido tal destreza que la conclusión más justa es que le puede competir cabeza a cabeza al líder del equipo.



La primera pole de su carrera (Arabia Saudí), dos victorias (Mónaco y Singapur), y siete podios que lo hacen ser tercero en el Mundial, a tan solo dos puntos del segundo, el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, así lo constatan.



Hoy, con el título sentenciado para su equipo y su compañero de filas, Pérez asume un desafío personal: ser ganador del Gran Premio de México.



Horas antes de sumergirse en el autódromo Hermanos Rodríguez, en el cual ha demostrado que podría conducir sin inconvenientes con los ojos cerrados, ‘Checo’ atiende a EL TIEMPO. En la charla, una sensación: esto apenas comienza.



El méxicano Checo Pérez tras quedarse con el GP de Mónaco 2022. Foto: AFP

Red Bull, campeón anticipado de ambos Mundiales… ¿qué le queda a ‘Checo’ Pérez?



Sin duda alguna, ganar todas las carreras que faltan. Ese es mi objetivo cada que salgo a la pista. Más allá de querer ser subcampeón o algo así, lo importante es ganar. No hay más: ganar y darlo todo.

Es la hora del Gran Premio de México…

Síii. Volver a casa en un gran momento me ilusiona mucho. Ganar aquí siempre ha sido mi sueño. Si me preguntan, prefiero quedarme con la victoria acá que ser subcampeón del Mundial.

¿Siente que su figura ha reimpulsado la pasión por el automovilismo en su país?

Así es… pasamos 30 años sin un mexicano en la Fórmula 1 y 50 sin un ganador de un Gran Premio. Por ello es que creo que es muy satisfactorio ser el referente de estas generaciones. Siento mucho orgullo de poder representar a todos los mexicanos en el mundo.

Checo driving the Mexican GP track blind is absolutely incredible 😮🇲🇽



(via lidia_correaj & racingirlsmx/IG) pic.twitter.com/uDpPBiyTW8 — ESPN F1 (@ESPNF1) October 27, 2022

2022 ha sido la mejor temporada de su carrera. ¿Qué decir de ese triunfo en el GP de Mónaco, después de tantos tragos amargos allí?

Tranquilamente puede ser el mejor día de mi vida como piloto. Mónaco es la carrera que todos quieren ganar, es esa carrera que sueñas con conquistar desde que buscas dedicarte a esto. Vivirla fue muy muy especial, ojalá pueda repetirla.

Después, en su segundo triunfo, en el GP de Singapur, se reinventó prácticamente en un mismo fin de semana...

Jejeje, sí. El viernes de las prácticas creo que tuve el que ha sido el peor de este año. Empezó a llover en la pista y allá no se seca rápido. Luego quedé segundo en la clasificación y ya como que mejoró la cosa. El día de la carrera largué muy bien y prácticamente dominamos todo el tiempo. Al final, a pesar de esa penalización de cinco segundos que traíamos, nos quedamos con el triunfo.

Quizá este año haya sido en el que la gente ratificó que puede competir de tú a tú con Verstappen. ¿Cómo explicarles a los aficionados la ley de siempre: que en la Fórmula 1 su compañero de equipo es el primer rival?

Bueno, la F-1 es un deporte sui géneris por esa misma razón. Tal cual, tu compañero de equipo es tu primer rival, y es lógico porque también es tu referencia, para bien o para mal (risas). Max es un gran piloto y estoy seguro de que ambos hemos aprendido del otro.

Él lo dijo hace un año, después del Gran Premio de Abu Dabi: “ ‘Checo’ es una leyenda...”

Ese fin de año fue supremamente especial. Max estaba peleando el campeonato y yo pude aportar para hacer la diferencia y que el equipo quedara campeón.

Checo Pérez y el arte de defender vs Hamilton. Increíble momento en el Gran Premio de Abu Dabi. “Checo es una leyenda”. pic.twitter.com/5kZ8tmT4w0 — 𝙅𝘿 (@JuannDis) December 12, 2021

¿Qué balance hace de este segundo año en Red Bull?

Estoy contento, pero no satisfecho, quiero ser campeón del mundo y pelear por el segundo o tercer puesto no es el objetivo. Sin embargo, he tenido buenos momentos, una pole, dos victorias…, así que vamos por más. Pero no descansaré hasta no ser campeón del mundo.

En un deporte históricamente europeo, ha sido el único latinoamericano presente durante los últimos años…

Bueno, soy el único ahora, pero siempre ha habido tradición latina. Ahora es un gran orgullo representar no solo a México. Estoy también muy agradecido por la forma en la que los fans de Latinoamérica me muestran su apoyo. Así que la responsabilidad es mucho más grande.

En su caso, batalló durante nueve años en la categoría para llegar a un equipo de los que pelean arriba...

El automovilismo no es sencillo. Siempre hay que luchar por los sueños y, de verdad, no darse por vencido. Al final siento que el tiempo pone a cada uno en su lugar.

¿Qué hace falta para que otro corredor de este lado del mundo incursione en la Fórmula 1?

Mmm, la verdad, no conozco los proyectos de otros países, pero para cualquier persona llegar a la F- 1 es un camino muy difícil. Hay que tener mucha paciencia, mucha hambre de triunfo y tener los apoyos. Cuando todo se combina, entonces es momento de empezar a ser consistente en Europa y luchar con todo para lograr el objetivo. No es fácil, pero no es imposible.

Su escala gradual con Red Bull, asegurada la renovación hasta 2024, permite pensar en grandes cosas... ¿Qué se puede esperar de ‘Checo’ para el próximo año?

En este momento no estoy pensando en ello. Estoy enfocado en el cierre de esta temporada y cerrar por todo lo alto. Lo único que puedo asegurar es que haré lo que he hecho siempre: darlo todo en la pista.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa

