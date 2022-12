El Gran Premio de China de Fórmula 1, que debía celebrarse el 16 de abril de 2023 en Shangái, ha sido anulado debido a las "dificultades actuales presentadas por la situación del covid-19", anunció el viernes el campeonato del mundo en un comunicado.

China sigue sin GP

Facebook Twitter Linkedin

Se están presentando manifestaciones en contra del gobierno. Foto: EFE

La Fórmula 1 no ha regresado desde 2019 a China, done las restricciones son drásticas para luchar contra la pandemia.



Varias "opciones alternativas" son estudiadas por la F1 para reemplazar el evento y mantener un calendario de 24 carreras, lo que sería un récord.



Si la F1 no reemplaza el evento, una temporada de 23 carreras, siendo la primera en Bahréin el 5 de marzo, sería ya de por sí un récord, estando el actual en 22 Grandes Premios.



Una semana después de un artículo de la BBC que anunciaba esta anulación, la

Fórmula 1, que lo desmintió en ese momento, lo confirma ahora de manera oficial, después de un nuevo "diálogo con el promotor y con las autoridades competentes".



Esta decisión llega después de una oleada de manifestaciones de cólera en China contra las restricciones sanitarias y por más libertades, el pasado fin de semana. Y eso pese a las señales, esta semana de un posible alivio por las autoridades de su estricta política "cero covid".



Según la BBC, el personal de la F1 no habría estado exento de las exigencias de cuarentena en caso de infección de covid-19, convirtiendo esta prueba en el país en un evento demasiado arriesgado para los equipos en un calendario muy apretado.



La ausencia de China, por cuarta temporada consecutiva desde el inicio de la pandemia, deja un hueco vacío entre el Gran Premio de Australia el 2 de abril y el de Azerbaiyán, el 30.



Para buscar mantener las 24 carreras, la Fórmula 1 puede contar con una reserva de pretendientes, como explicaba a la AFP a finales de octubre el director general de la

Fórmula 1, Stefano Domenicali, durante el Gran Premio de México: "Hay muchos otros países que querrían acoger un Gran Premio. Mañana por la mañana, podríamos firmar con siete u ocho países más".

AFP

Más noticias de Deportes