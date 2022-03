La adrenalina y la polémica que envolvió la definición del Campeonato Mundial de Pilotos 2021 serán un episodio sin fecha de vencimiento en la rica historia de la Fórmula 1. La batalla de Abu Dhabi determinó la consagración de Max Verstappen, y el título del neerlandés marcó el último capítulo de un ciclo que tuvo como escudería dominante a Mercedes, ganadora de ocho coronas consecutivas de Constructores. Otra era empezará este fin de semana, en el circuito de Sakhir; el Gran Premio de Bahréin servirá como apertura de la temporada 72 del Gran Circo, ese hilo que empezó el 13 de mayo de 1950, en Silverstone.



(Le recomendamos: ¡Juan Pablo y Sebastián Montoya compiten juntos por primera vez! Entrevista).

Faro del automovilismo deportivo internacional, la F1 se destaca por los avances tecnológicos, y el reglamento técnico de este año resultará un enorme desafío: ingenieros y pilotos deberán explotar las nuevas normativas que aprobó la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que expusieron dificultades, controversias y también diseños revolucionarios. La magia enciende las luces para un nuevo show.

Los cambios que trae la nueva temporada

Facebook Twitter Linkedin

Las principales diferencias entre un modelo de 2022 y uno de 2021 de Fórmula 1, expuestas en un McLaren: Foto: La Nación (GDA)

Los objetivos que se trazó la F1 al lanzar las reglas, que estuvieron en pausa por la pandemia de Covid-19, no tienen doblez: se apunta a recortar la brecha entre los equipos líderes y los que cierran la grilla, diversificar en cantidad y calidad a los aspirantes a las victorias y brindar un espectáculo mejor, con carreras emocionantes. El cambio radical de los autos, con llantas más grandes –de 18 pulgadas–, mayor peso y el efecto suelo como estrella –aquella maravilla que desarrolló en los setentas Colin Chapman para Lotus– son la carta que la FIA juega para modificar la base aerodinámica, simplificando los alerones y eliminando los complejos y costosos bargeboards. Ajustarse al límite de presupuesto, de 175 millones de euros, es parte de la premisa técnica.



El efecto suelo, que estaba prohibido desde 1982, reduce la turbulencia y, con ello, la pérdida de carga aerodinámica en el auto perseguidor. Por ende, favorece los sobrepasos, un objetivo de la organización de la categoría. “Fueron muchos años de colaboración entre la FIA y la F1: queremos que ganen los mejores pilotos y que la competición sea más ajustada. Queremos una batalla rueda a rueda entre varios pilotos”, expresó Ross Brawn, el ingeniero y director técnico de la Fórmula 1.



(No deje de leer: Tatiana Calderón debuta en la IndyCar: 'Es un paso más hacia la Fórmula 1').



El último ensayo mostró al campeón Verstappen como dueño del mejor registro en Bahréin, después de que las dos sesiones anteriores exhibieran a Kevin Magnussen (Haas) y Pierre Gasly (Alpha Tauri) al frente de la planilla. En Montmeló, Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren) marcaron el pulso. Pero la desconfianza impera entre los equipos líderes, conocedores de que nadie expone todo el potencial antes de la primera prueba de clasificación. Y menos, tras la revolución que hizo Mercedes con su modelo W13 de pontones angostos, una innovación técnica que despertó sospechas de ilegalidad, aunque la FIA no se pronunció en contra.La novedad de las últimas horas es la baja para la carrera inaugural de Sebastian Vettel, del equipo Aston Martin, debido a que dio positivo de Covid. El piloto alemán será sustituido por el conductor de reserva, su compatriota Nico Hülkenberg.

También el 'porpoising', un daño colateral del efecto suelo, sobresalió en los 'tests'. Se trata de una violenta sucesión de saltos que experimenta el auto cuando circula a alta velocidad en las rectas: el alerón delantero es empujado contra el asfalto y al producirse el cambio de presión el flujo de aire se corta y se pierde la carga aerodinámica extra, provocando que se levante la parte delantera del coche. Subiendo el suelo se evita el problema, pero la cuestión es descubrir el punto exacto que limite el 'porpoising' sin perder carga aerodinámica. Esto generó que los ingenieros reforzaran el piso, lo cual derivó en un aumento de peso de los autos. La FIA debe aprobar ahora que el mínimo sea de 798 kilos, 46 más que en 2021.



También existen cambios en el reglamento deportivo. El procedimiento de relanzamiento del Auto de Seguridad –controvertido en la definición de 2021 y decisivo para que Michael Masi fuera sancionado como director de carrera– fue ajustado: todos los rezagados que hayan perdido una vuelta o más contra el líder deberán superar al Auto de Seguridad antes de que el director de carrera relance la prueba; los 10 primeros de la 'qualy' no tendrán que largar con las gomas elegidas para la Q2, y las escuderías subirán obligatoriamente en los ensayos a un piloto que tenga menos de dos carreras de experiencia.



(Siga leyendo: Rigoberto Urán recibe críticas por un compremetedor video de su esposa).

Facebook Twitter Linkedin

Max Verstappen, vigente campeón, se prepara para defender la corona. Foto: @redbullracing

Fuera de las pistas, la salida de Nikita Mazepin del equipo Haas, consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, fue un golpe de la pretemporada, al igual que la cancelación y la ruptura del contrato del GP de Rusia, al que se le busca reemplazo. Magnussen tomó la butaca en la escuadra estadounidense y es el quinto jinete en el mercado de pases: George Russell llegó a Mercedes; Alexander Albon, a Williams; Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, el primer chino en la F1, a Alfa Romeo. Son las novedades que trae la temporada en los asientos más codiciados del automovilismo.

ALBERTO CANTORE

LA NACIÓN, DE ARGENTINA

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA (GDA)