Arranca la Fórmula 1: a la caza de las flechas de plata

A la caza de Mercedes. La escudería que dirige Toto Wolff marca el pulso de la Fórmula 1 desde 2014, cuando se implementó la era híbrida.

En la nueva temporada, que comenzará con el Gran Premio de Bahrein, las Flechas de Plata, que desde 2020 visten de negro en apoyo a la batalla contra el racismo y a favor de la diversidad que lidera su piloto estrella Lewis Hamilton, intentarán dominar las pistas y sostener la superioridad entre los Constructores. Cuatro rivales presentan credenciales de enemigos para la escuadra de Brackley, con Red Bull Racing como mayor amenaza, luego de lo que reflejaron los ensayos en el circuito de Sakhir; detrás, Ferrari, McLaren y Aston Martin completan el cuadro de rivales que pretenden terminar con el reinado.



La temporada número 72 de la F.1 recorrerá 23 circuitos: empezará en Bahrein y terminará en Emiratos Árabes Unidos, el 12 de diciembre.



El dato estadístico para agendar será la oportunidad de Hamilton de reescribir una vez más la historia:de consagrarse campeón logrará el octavo título personal y nadie habrá conquistado tantas veces la corona como el británico.



Pero también será significativo el retorno de Fernando Alonso –tras dos años de ausencia-, la presencia de Sebastian Vettel en Aston Martin –ex Racing Point y que vuelve a la F.1 después de 61 años-, la renovación de Ferrari, con la fórmula Charles Leclerc y Carlos Sainz (h.), el estreno de Mick Schumacher en Haas –el hijo de Michael tendrá al también debutante Nikita Mazepin como compañero- y de Yuri Tsunoda, el japonés de solo 20 años que tomó una butaca en Alpha Tauri.



El techo presupuestario de 145 millones de dólares y el ensayo en Silverstone, Monza e Interlagos de la Carrera Sprint, formato a modo de prueba para 2022, donde la F.1 presentará cambios radicales, aportan al combo de novedades del actual curso.





Las casas de apuestas ya entregaron su veredicto y el tetracampeonato que hilvanó Hamilton desde 2017 –las restantes coronas las logro en 2008, 2014 y 2015- tiene a Max Verstappen como primer enemigo; el neerlandés es la principal espada de Red Bull Racing, la escuadra que amenazó a Mercedes en los ensayos de pretemporada que se realizaron en Bahrein. Pero en la estructura de Milton Keynes prefieren ser cautos, ya que desconfían del paquete que enseñó Mercedes en los tres días de test.



“Lo importantes es que el auto se desempeñe por el buen camino cuando cuenta y cuando se puedan sumar puntos”, estableció Verstappen, que a diferencia de los años anteriores tendrá como compañero de garaje a un piloto experimentado como Sergio Checo Pérez.



En el juego de estrategias, el modelo RB16B resultó predecible, incluso con los cambios en la dirección del viento y la temperatura, lo que brindó satisfacción al ingeniero y diseñador Adrian Newey.



Más vueltas en la pista –un total de 369- y un registro de 1m28s960/1000 con los neumáticos C4 en el auto de Verstappen datos que permiten esbozar una sonrisa, aunque Christian Horner –jefe de RBR- descrea del logro: “Mercedes está tratando de alejar el foco de atención de ellos mismos, algo que es parte del juego. Son siete veces campeones del mundo y dependerá de nosotros cerrar esa brecha y luchar”, comentó, acerca de las expectativas para 2021.



En Mercedes admiten que los autos del equipo rodaron con mucha carga de combustible, lo que pudo mostrarlos más lentos, pero también aseveran que el W12 se ofrece inestable como lo fue el modelo de 2017.



La diferencia de casi un segundo entre Verstappen y Hamilton es una alerta imposible de esconder. “Parece que volvemos a tener una diva, como el W08”, expresó con una sonrisa inquieta Toto Wolff, en referencia a aquel auto campeón, de altísima velocidad, pero susceptible a las influencias externas y, por lo tanto, complejo para configurar.



“Los daños en la caja de velocidades del primer día tampoco ayudó para entender el auto y vimos la potencia de los motores Honda. Lo único que sabemos con certeza es que debemos demostrar nuestra capacidad de reacción”, agregó el austríaco, que observa que la pareja Verstappen-Pérez puede darle a RBR la consistencia que el equipo no logró en años anteriores con pilotos jóvenes como Pierre Gasly y Alexander Albon.

Los comienzos de año nunca fueron sobresalientes para Hamilton, que ganó dos veces en 14 temporadas, aunque firmó cuatro victorias en Bahrein, al igual que Vettel. Y si las regulaciones se mantuvieron estables para 2021, los ajustes aerodinámicos relacionados con el piso y la parte trasera del auto parecen afectar a Mercedes.



“De los momentos difíciles es de los que más aprendemos y la mayor fortaleza de este equipo es nuestra gente: por eso después de una prueba entiendo que podemos contraatacar”, expresó Wolff, que extendió su vínculo hasta 2023 con Mercedes.



Ferrari, por la reivindicación



Recuperar en un 80 por ciento las prestaciones del auto de 2019, el plan de Ferrari para 2021. Mejorar la unidad de potencia y desatar el nudo aerodinámico provocado a partir de un diseño con parámetros equivocados el año pasado, lo que podría incrementar el rendimiento, la doble meta de la Scuderia para relanzarse, tras terminar en el sexto lugar del campeonato de Constructores en 2020, el segundo peor resultado de su historia.



La casa de Maranello fue la última en presentar su modelo, el SF21, que llevará una nueva caja de velocidades y suspensiones traseras, con el deseo de recomponer el downforce en el tren trasero.



“Más potencia y menos drag, nos esforzamos en el túnel de viento como en el banco de ensayos. Seremos más eficientes y veloces en las rectas”, definió Mattia Binotto, el jefe de Ferrari que necesita resultados para oxigenarse al mando de la estructura.



Mi lado racional sabe perfectamente que aquí no venimos a ganar, sino a asegurarnos de que intentamos ganar lo antes posible”, vaticinó Sainz, que se estrenará en Ferrari.



El madridista reconoce que todavía no le tomó el pulso al auto: “Sacar el límite del coche en clasificación siempre es más difícil para un piloto nuevo en el equipo, es algo que se aprende sobre todo con muchas carreras de experiencia. El Carlos de la última carrera con McLaren no tiene nada que ver con el de la primera carrera, sabes dónde están las dos últimas décimas y los trucos. Necesito carreras y bagaje para coger esa experiencia y ser más fuerte, tanto en clasificación como en carrera”, señaló en una entrevista con el diario As.



La relación entre Sainz y Leclerc será un pilar en donde deberá apoyarse Ferrari, que en 2020 vio como las pelas entre el monegasco y Vettel convirtieron al equipo en un polvorín.



“La atmósfera en 2020 era extraña, en particular cuando nos dimos cuenta que la realidad era peor de lo que esperábamos”, admitió Leclerc,que señaló al español como un exigente compañero y que a partir de las experiencias en otros equipos aporta nuevos caminos para desandar en la búsqueda de los desarrollos y los resultados.



McLaren, consolidar el ascenso



El tercer puesto entre los Constructores resultó un premio al camino ascendente que ensayó McLaren, después de tocar fondo en 2015. Repetir ese resultado será una excelente performance para la escudería de Woking, que perdió una pieza de relieve como Sainz, al que reemplazo con Daniel Ricciardo.



La presentación de un difusor, diferente del resto de los equipos, asoma como un recurso con el que los autos logran recuperar el 10 por ciento de carga aerodinámica que se perdió con los retoques reglamentarios que impuso la F.1. “Será una batalla más difícil que la del año pasado”, aportó el jefe de equipo, Andreas Seidl.



Con la incorporación de Ricciardo, McLaren vuelve a tener en su fila a un piloto con victorias en carreras: el australiano ganó siete veces y el año pasado terminó cuarto en el Mundial de Pilotos, por delante de Sainz (6to) y Lando Norris, noveno.

Si la fórmula que componían el español y el británico se enseñó de las más sólidas en el Gran Circo, el comportamiento distendido de Ricciardo –considerado el piloto más bromista del parque- podría acentuar el crecimiento del equipo y del joven Norris.



Los motores Mercedes, con los que McLaren vuelve a trabajar este año y con los que en el pasado alcanzó la gloria, debería representar una mejora en el rendimiento, aunque los ingenieros esperan los resultados del Gran Premio de Bahrein para volcar análisis con mayores certezas.



¿Cuáles son los temores? Los token para gastar se fueron en la unidad de potencia y no logró abordar del mismo modo que sus rivales otros aspectos.



Un nuevo jugador

La nueva incursión de Aston Martin en la F.1 se insinúa prometedora, aunque la experiencia de hace seis décadas apenas duró cinco carreras. Las diferencias entre el pasado y el presente son abrumadoras y la marca británica, que alista motores Mercedes, pretende dar el salto cualitativo que inició en 2020 el equipo cuando llevaba el nombre de Racing Point.



El arribo de un tetracampeón como Sebastian Vettel es una jugada estratégica para lograr el avance en la grilla. El alemán analizó el retiro, tras el frustrado cierre de ciclo en Ferrari, pero la propuesta de Aston Martin lo revitalizó. “No soy demasiado viejo, hay pilotos mayores que han regresado a la parrilla. No creo que sea una cuestión de edad, creo que es más una cuestión de si tienes el equipo y el auto”, analizó sobre lo sucedido el año pasado en la Scuderia.



Demostrar que tiene la velocidad y la competitividad para ser la bandera del equipo –su compañero es Lance Stroll, hijo de Lawrence, el principal accionista de la escudería- será un desafío para quien en los ensayos giró poco por problemas en la caja de velocidades y de pérdida de presión. La experiencia se reflejó en sus palabras: “Probablemente si esto me hubiera pasado hace 10 años, ahora entraría en pánico, pero entrar en pánico ahora no conduciría a nada. ¿Serviría de algo? Probablemente, no”, sentenció con una sonrisa, quien sabe en su interior que necesitará de un tiempo de adaptación a un equipo nuevo, al que deberá conocer y dejarse entender.



El carisma y buen ánimo del alemán se reflejó en el nombre que eligió para su auto: Honey Ryder, que fue la chica Bond que interpretó Ursula Andress en la película Dr. No, de 1962. Aston Martin era la marca de los autos que usaba en la ficción el agente secreto





Alberto Cantore

La Nación, Argentina

GDA