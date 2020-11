Escalofríante: así terminaron las manos de Grosjean, tras su accidente

El francés Romain Grosjean (Haas), que sufrió un escalofriante accidente este domingo en el Gran Premio de Baréin, el antepenúltimo del Mundial de Fórmula 1, y de milagro salvó la vida al salir de entre las llamas de su coche en el circuito de Sakhir, pasará la noche del domingo en el hospital para ser tratado de sus quemaduras, según comunicó su escudería.



"Nuestro piloto Romain Grosjean permanecerá en el Hospital del Ejército de Baréin durante la noche de este domingo para ser tratado de las quemaduras que sufrió en ambas manos a raíz del accidente que sufrió al principio del Gran Premio de Barein", informó la escudería Haas en un comunicado hecho público a última hora de este domingo en el circuito de Sakhir.



"Todos las radiografías que se le hicieron demostraron que Romain no tiene ningún tipo de fracturas", explicó la escudería Haas, que indicó que dará nuevas informaciones acerca del estado de Grosjean en el momento que estas estén a su disposición.



Además, el piloto desde el hospital, mostrando sus manos con las curaciones de las quemaduras dijo: “Actualización del hospital: es posible que no pueda responder a todos los mensajes que recibí durante un tiempo. Gracias por todo el apoyo y a la FIA y los equipos médicos que me cuidaron. Espero verlos a todos pronto”.

EFE