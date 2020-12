Entrevista: Verstappen, el joven que promete marcar una época en la F1

En la entrada a la recta principal del circuito de Cataluña, en el Gran Premio de España del 2016, veía cómo la bandera a cuadros se ondeaba de arriba abajo, de lado a lado, haciéndole la reverencia, luego de una magistral carrera. Los miembros de su equipo, al igual que las demás escuderías y los asistentes a esta válida, no salían del asombro por lo que acababan de ver. Unos reventaban sus manos en aplausos y otros, con los ojos tan abiertos como el mismo cielo que maravillaba esa tarde, no lo podrían creer. El holandés Max Verstappen, con 18 años, se convertía en el piloto más joven en ganar una carrera en la Fórmula 1. Desde ese día, todo cambiaría para su bien.



Una vez Verstappen cruzó la meta, el holandés no dejaba de sacudir los brazos, que aún temblaban de la emoción y de apretar el volante a la perfección durante una hora y 41 minutos. Christian Horner, el líder de Red Bull, le decía por el intercomunicador: “Fue una gran victoria, eres un increíble piloto… un increíble piloto”.

Max Verstappen celebra su primera victoria en la F1, en el GP de España 2016. Foto: EFE

Horner no se equivocó. A sus 17 años y 166 días se convirtió en el ‘superniño’ de la F1, al ser el piloto más joven que participaba en la categoría en toda su historia. Nacido en Hasselt (Bélgica), utiliza la nacionalidad holandesa de su padre, Jos, quien también corrió en la máxima categoría en la época del colombiano Juan Pablo Montoya.



Llegó en el 2015 a la F1 para correr con Toro Rosso luego de haber pasado por karts entre el 2005 y el 2013. Al año siguiente ocupó la tercera casilla en el campeonato de Europa de Fórmula 3, en el que obtuvo 10 victorias y en siete ocasiones salió en el primer lugar de la grilla de partida.



Este domingo, en el GP de Abu Dabi, última carrera de la temporada, disputará el subcampeonato de la F1 contra Valtteri Bottas. El brillante piloto, quien amenaza con un futuro el trono de Mercedes, habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre su carrera, Lewis Hamilton, la seguridad y más.



¿Cómo analiza su temporada por detrás de los poderosos Mercedes?

Creo que uno siempre debe mirar y buscar su propio rendimiento. Pienso, de nuevo, que lo hice mejor que el año pasado, estoy bastante complacido con eso. Claro que uno intenta mejorar en cada área y no cometer errores de nuevo, pero creo que la consistencia es demasiado importante en la F1 y lo manejamos muy bien este año.

¿Cuáles son las claves de su éxito siendo tan joven?

Para empezar, crecer con mi papá fue una gran ayuda. Él sabe el lado bueno y malo de la Fórmula 1 y él sabía que llegaría ahí. Tener un entrenador, básicamente, desde una edad muy temprana preparándome para la F1 fue de gran ayuda y, seguramente, si no fuera por él, no estaría en la posición en la que estoy hoy. Asimismo, las lecciones que he aprendido a lo largo de los años han contribuido a que sea un mejor piloto.

¿Siente que está en la misma posición en la que se encontraba Juan Pablo Montoya cuando competía contra los Ferrari, pero no lograba estar adelante de ellos?

Esa es una pregunta de la cual aprender. Juan Pablo logró algunas victorias también y en su tiempo creo que, efectivamente, los Ferrari eran muy dominantes, así que sí, es bastante similar. Montoya era un piloto asombroso, muy abierto y tenía un gran carácter. Eso es lo que me gustaba de él, la F1 necesita eso. Lo he visto varias veces dando vueltas por el paddock, es cool.



¿Si todos tuvieran el mismo carro, Hamilton no ganaría tan fácil?

De seguro no sería tan fácil como lo es ahora porque hay muchos pilotos buenos en la F1 que se lo harían difícil, pero bueno, así es la Fórmula 1, tú nunca vas a tener los mismos carros, desafortunadamente.

¿Cómo ve la seguridad de la F1 a raíz del accidente de Romain Grosjean?

Los carros en términos de seguridad han mejorado demasiado con el paso de los años. Ver esa cantidad de fuego y que él haya sido capaz de salir de ahí fue bastante impresionante.

Bandera verde en Bahrein#F1xESPN Hamilton conserva la punta, se queda Bottas y hay bandera roja antes de completar la primera vuelta, por accidente de Grosjean. pic.twitter.com/BnNeXuRQlM — ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) November 29, 2020

En el pasado usted dijo que no veía la necesidad de introducir el sistema halo, ¿qué opina ahora?

Después de la carrera comenté que nunca fui un gran fan del halo por la apariencia en el carro, pero esto definitivamente salvó una vida ese día, entonces es muy bueno que haya sido introducido.



¿Será más emocionante la F1 2021 con la presencia de Alonso y Mick Schumacher?

Fernando es una persona muy agradable. Él ha mostrado ser uno de los mejores pilotos que ha tenido la Fórmula 1, así que estoy emocionado por ver lo que él puede hacer. Acerca de Mick, tengo curiosidad de lo que pueda lograr, pues tiene el apellido de su papá, quien ha ganado siete titulos. Él ha mostrado ser un piloto muy rápido y ahora lo puede probar en la Fórmula 1. Será muy interesante seguir su progreso.



Mick Schumacher, campeón de la F2 2020. Foto: AFP

¿Sabe quién será su compañero en el 2021?

No, yo no estoy involucrado en eso, depende del equipo decidir a quién quieren ellos y estoy seguro de que lo van a pensar un poco más. Ojalá pronto tomen una decisión porque al final del día es bueno saber.



Actualmente, está a la cabeza de la generación de los pilotos más jóvenes, ¿cree que se acerca la era de las victorias de Max Verstappen?

Es bastante normal tener pilotos jóvenes uniéndose a la Fórmula 1, hay muchos buenos pilotos, así que todo va a depender de contar con un gran carro en el futuro para tener éxito. Es muy bueno ver que gente con la que creciste corriendo ha logrado llegar a la Fórmula 1 también.

¿Cuál fue su mejor y peor carrera del 2020?

Afortunadamente tuve varias, pero la que más se destaca fue en Silverstone, fue bastante buena e inesperada, definitivamente la disfruté. Desafortunadamente, la peor fue en Turquía, todo básicamente salió peor de lo que ya podía salir mal, así que no fue muy agradable. Pero así es la vida y eso pasa cuando corres.



