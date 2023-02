El mundo del automovilismo latinoamericano no sale de la consternación por cuenta del fallecimiento del joven Federico 'Fico' Gutiérrez, piloto mexicano de la Escudería Telmex-Claro, de 17 años.

'Fico', quien venía de ser elegido como el novato del año por la National Association for Stock Car Auto Racing (Nascar), tras su debut el año pasado en la categoría Challenge, sufrió en las últimas horas un fatal accidente en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el Estado de México.



Ahora, luego de que los mensajes de condolencias se apoderaran de las principales cuentas de automovilismo, se conocen las imágenes del accidente que dejó sin vida a la joven promesa del deporte motor. Esto, cuando el padre del menor decidió demandar al otro conductor implicado en el accidente.



El accidente que dejó sin vida a 'Fico'

Luto en el fútbol Foto: Archivo particular

Según se ha sabido, al momento del choque, 'Fico' iba acompañado de su hermano, Max, otro piloto quien está siendo atendido en un hospital de la zona.



El choque del Porsche en el que iban los hermanos Gutiérrez se habría dado con una camioneta Ford, que, según fuentes de medios locales, era conducido por un hombre de 80 años.



De momento, a la espera de mayores detalles, 'Milenio' adelanta que el padre de 'Fico' decidió demandar por homicidio al adulto mayor que habría estado implicado y que, se asegura, permanece bajo cuidados médicos tras el accidente.



#Terrible 🔴 Choque entre Porsche y camioneta, deja a un menor de edad sin vida

Hasta el momento, las investigaciones oficiales no han determinado la responsabilidad de los conductores en el choque.



Este martes, en la capital mexicana, se llevaron a cabo los actos fúnebres en honor a Gutiérrez.

