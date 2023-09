El neerlandés Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Japón en la que dominó con claridad y en la que los dos McLaren, del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, le acompañaron en el podio, en segunda y tercera posición, respectivamente, pero durante la carrera se vivieron momentos duros.

No hubo duda sobre el ganador de la carrera desde el principio del Gran Premio. Desde un viernes en el que Verstappen comenzó liderando los Libres 1, queriendo demostrar que no hay nadie que pueda con él esta temporada y que los problemas en Singapur hace una semana fueron pasajeros.



(Édgar Páez: el asesinado presidente de Tigres y su pasado en época oscura de Santa Fe)

(Shakira y Piqué, en la mala: la niñera y ahora una acusación de plagio en 'El jefe')





“Que se vayan al carajo”, dijo en referencia a los críticos que aseguraban que el bajón de rendimiento de Red Bull en Singapur se debía a la nueva normativa de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sobre la medición de la flexibilidad de los alerones delanteros.

Otra polémica

El equipo Alpine tiene problemas internos y eso se evidenció en Japón, cuando Pierre Gasly protagonizó un hecho impresentable.



Gasly recibió una orden durante la carrera para que dejara pasar a su compañero Esteban Ocon, algo que no le gustó.



La protesta del piloto por la radio fue clara y en el video se ve los gestos que realizó mientras hablaba.

Facebook Twitter Linkedin

Pierre Gasly. Foto: EFE



"¿Qué carajo? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Yo era más rápido. Si no me hubiera dejado pasar, le hubiera adelantado igual”, dijo.



Uno de los ingenieros le contestó: "Sí, lo discutimos en la oficina”, pero el piloto siguió con sus protesta.



“¿Hablas en serio? ¿Lo dices en serio? Empecé delante, estuve delante toda la carrera, le dejaste que me recortara y entonces...”, se escucha.

(Duro pulso entre el Gobierno y el fútbol profesional: investigaciones lo ponen en jaque)