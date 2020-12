¡Escándalo! equipo ofrece contrato a piloto a cambio de fotos desnuda

La piloto Emma Kimiläinen dijo que en el 2010 un equipo de la Indy Lights de Estados le propuso firmar un contrato para competir a cambio de posar desnuda para unas fotografías.

La corredora finlandesa estaba en sus mejores momentos deportivos en esa ocasión, era figura del ADAC Formel Masters y en la Formula Palmer Audi, cuando recibió la propuesta indecente.



“Llamé y quería enterarme bien. A partir de ahí, la respuesta fue: ‘Hemos tenido algunos desacuerdos con nuestro socio. Originalmente se acordó que en bikini, pero ahora las fotos deberían ser en topless’. Me pregunté qué pasaba hasta que quedó claro que este socio era una ‘revista masculina erótica’”, dijo la piloto en el podcast Shikaani.



Después, en sus redes sociales escribió: "Fue un impulso de Indy Lights como se dijo en el podcast. ¡Fue hace más de 10 años y, afortunadamente, muchas cosas han cambiado para mejor en lo que respecta a los derechos de las mujeres y la igualdad en este tiempo! Pasé muchas cosas en mi carrera durante 28 años, nunca hablé de eso públicamente porque no me gusta el drama”.



Y agregó: "No tengo palabras por la cantidad de apoyo recibido. Es increíblemente duro decir cosas como ésta porque no quieres que afecten negativamente a tu carrera. No soy de las que se quejan sobre los ‘y si...’. Mi viaje todavía no está acabado, ¡vamos a correr!”, escribió en un tuit luego de recibir el cariño de miles de usuarios y fanáticos".