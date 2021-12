56 autos en pista y cerca de 180 pilotos disputaron la edición 36 de las 6 Horas de Bogotá Incolbest-Westlake-Arquib, prueba reina del automovilismo nacional organizada por el Club Los Tortugas con la cual se dio cierre de lujo al calendario anual de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo.



La competencia dejó como líderes de la general al equipo ecuatoriano ABRO que hizo el 1-2 a bordo de los autos Radical #98 y #199, ambos bajo el comando de los hermanos Villagómez, Xavier, Miguel Alberto, Mateo y de Juan José Rivera.

Intensa competencia

Fueron 6 horas de una intensa y emocionante competencia que se caracterizó por las neutralizaciones en pista, 15 en total , con cerca de dos horas de neutralización en total durante la puesta en pista, lo cual provocó que la carrera se tornara muy exigente por el tráfico y las continuas rearrancadas, esto sumado al intenso calor que albergó la mayor parte de la prueba con el consabido desgaste de llantas y del físico de los aguerridos pilotos producido por la temperatura que debieron soportar dentro de los habitáculos de sus veloces autos.



Como era esperado el equipo Sesana Racing, defensores del título en la general iniciaron fuertes; con el internacional Oscar Tunjo marcaron la pole position para la carrera y en competencia mantuvieron la hegemonía durante casi toda la carrera con amplia ventaja sobre sus rivales y los paisas Jaime Guerrero y Juan Manuel González completando la tripulación, desafortunadamente en la entrada de la última hora de competencia, con el antioqueño González al volante, el carro presentó una falla en la transmisión imposible de solucionar en lo que restaba para el final y con la tristeza de ver echado por la borda todo el trabajo hecho durante una semana debieron retirarse.



Ya en estas condiciones la lucha por el triunfo en la Fuerza Libre y de paso en la general de la competencia se hacía fuerte entre las dos tripulaciones del equipo Ecuatoriano ABRO, y la del Radical de los jóvenes pilotos colombianos Juan Diego y José Manuel Alzate, otra dupla protagonista de las 6 horas, pues a esa altura ya las tripulaciones de “Los Méndez” y la del Niko Racing, entre otras que competían fuertemente por la punta de carrera también habían quedado fuera. Finalmente el triunfo y el P.2 fue para la única tripulación extranjera en las 6 Horas, con un tercer puesto para los Alzate.

Más emociones

En la categoría Prototipos 1 Juan Carlos Palacio, Daniel Fernández, Felipe Triana y Camilo Forero – Radical Sr3 #114, lograron el triunfo. Por detrás de ellos dos destacadas escuadras, la de Erick Díaz, Felipe Merjech y Renzo Sandoval – Radical #113 y los Ruiz, Ignacio Ruiz y Ruiz, padre e hijo que tras una dura carrera logran su objetivo de podio a bordo del Radical #3.



“Lo más importante para superar una carrera como esta es el trabajo que se hace fuera de pista, ya en carrera tratar de no cometer errores, y mantener la constancia, saber manejar el tráfico y no quebrarse. Los primeros tres cuartos de carrera veíamos lejos el triunfo, el Sesana Racing estaba muy fuerte y nos obligaron a estirar y arriesgar la estrategia de combustible, finalmente se dieron las cosas y nos la ganamos”, dijo Miguel Villagómez, Campeón Fuerza Libre.



Entre los turismos también la lucha fue fuerte, varias tripulaciones de lujo en las diferentes categorías buscaban anotarse la victoria, entre éstas la de Julián Jaramillo y Nicolás Leyton en la ST2, pero esta vez la suerte nos los acompañó, liderando con cierta ventaja, primero un pinchazo, luego otras fallas producto de una intensa temporada anual en CNA y TC 2000 y al final tras varios intentos por mantenerse en pista cuando iniciaba la última hora de carrera con Jaramillo a bordo, el auto se quedó sin tracción y se generó mucha temperatura en la llanta delantera izquierda y al intentar sacarlo al césped, se genera un conato de incendio, afortunadamente atendido rápidamente por el personal de seguridad de la Federación lo cual no generó contratiempos, pero los obligó al retiro.



En cambio sí la suerte estuvo a favor de los antioqueños Juan Carlos García y su hijo Andrés, quienes estuvieron acompañados para esta carrera por el pereirano Camilo Forero y por Andrés García Gómez en la conducción del Renault Twingo #32 quienes tras adelantar una consistente carrera y con el retiro del Mini de Jaramillo, lograron afianzarse en la punta de carrera y alzarse con el título en franca lucha con sus coterráneos Cristian Gómez y Daniel Giraldo – Honda #52, que terminaron en el segundo lugar.



Por el lado de los Turbo Turismos la tripulación del Logan Turbo #15 integrada por Paula Andrea Russi, Nelson Gutiérrez y Pavel Russi ratificó en esta exigente carrera el buen momento deportivo que atraviesan, tras obtener el Campeonato de su categoría en el CNA con una sobrada ventaja, y destacarse en el TC 2000, se subieron sin problemas al primer lugar del podio en la prueba reina del automovilismo colombiano, convirtiéndose en la segunda participación y segundo título para la bogotana Paula Russi, única mujer y destacada piloto en las 6 Horas.



En la ST1 la dupla ganadora de Daniel Felipe Núñez y David Esteban Torres – Swift #20 se mantuvo consistente durante toda la carrera manteniéndose en los puestos de punta, en franca lucha con los gemelos Barrera, Victor y Saulo, de J&C Motorsport, quienes también tuvieron problemas mecánicos y vieron cómo se les esfumaba el podio.



En la carrera también se destacaron con una tripulación de jóvenes pilotos y un buen desempeño de auto y pilotos el Renault #10 de Autostok Team conducido por Juan Felipe García, Andrés Rodríguez, Lorenzo Alborta y Juan David Chamorro quienes se alzaron con el triunfo entre los Gran Turismo B, el quinto en serie para García, seguidos por una dupla que también comienzan a escribir sus nombres entre los pilotos destacados del automovilismo nacional, Jorge Andrés Sayago, apenas una semana atrás coronado campeón de novatos del TC 2000 y el joven Alejandro Luengas, quien tiene como meta representar al país en el exterior el próximo año.







DEPORTES CON PRENSA DE LA FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO