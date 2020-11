Entrevista: ‘Hamilton y Schumacher, los mejores’: director de Mercedes

Era difícil pensar en el año 2004 que alguien pudiera alcanzar el récord de siete títulos mundiales de la Fórmula 1 que alcanzaba el piloto alemán Michael Schumacher, el máximo ganador.

Hoy, 16 años después, el británico Lewis Hamilton quiere seguir haciendo historia en la F1 y, en el GP de Turquía, en el que partía desde la sexta casilla, busca su séptima corona para alcanzar a Schumacher en el olimpo.



Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes en la F1, uno de los artífices de la era más dominante de la historia del automovilismo, habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre si es Hamilton el mejor de la historia por encima de Schumacher, Ayrton Senna o Alain Prost.



¿Es Hamilton el mejor piloto de la historia?



Es una pregunta compleja. Estoy seguro de que es muy difícil comparar a los pilotos de cada época. En este tiempo hay corredores como en el pasado también aparecieron unas leyendas. Las circunstancias de carrera, el tipo de autos y la estrategia del campeonato hacen difícil entrar en esas comparaciones.



¿Pero es o no es?



Los récords que ha podido alcanzar Lewis hablan por sí mismos. Tiene el récord de victorias y el récord de pole position. Pero mire, hubo muy buenos pilotos en la época de los 50, en los 80 aparecieron otros, en los 90 otros, ya entrado a los años 2000 estuvo Schumacher y ahora está Hamilton. Con esto quiero decir que siempre llegará alguien que tumbe cualquier marca y se vuelva a abrir este debate. Siempre se superarán los registros. Quizá no pase ahora, pero sí más adelante.

No se atrevió a decirlo…



Un corredor tiene su época y depende de él aprovecharla. Esta es la era de Lewis. Hamilton es, junto con Schumacher, el mejor que yo haya visto. De estas cosas nos daremos cuenta cuando se retire, como pasó con Michael.



¿Qué resalta como piloto de Hamilton?



Rara vez se ven actuaciones que sean fuera de este planeta, como lo hace él. Haciendo un análisis rápido pero profundo, encuentro a un piloto que conoce muy bien el balance ideal entre llevar al límite su carro y el control de la aceleración. Esto solo ocurre cuando el piloto y el carro se convierten en un mismo instrumento. Tiene una conducción perfecta de la unidad de potencia, unidos a la habilidad e inteligencia del corredor.



Y como persona...



Hamilton ha crecido como persona y es un excepcional ser humano. Es humilde y, como cualquier deportista, quiere conseguir grandes logros. Se ha convertido en un pilar del equipo por su forma de ser con todo el mundo.



Hay muchas críticas, dicen que Hamilton gana es por tener el mejor carro y nada más…



Hay que tener la personalidad que él tiene, la astucia, la lectura de carrera, la frialdad para sobrepasar o aguantar un sobrepaso.





¿Y cómo afrontan esas críticas?



Teniendo una personalidad muy fuerte, de poder contra toda controversia que pueda surgir. Es importante, como equipo, soportar las condiciones que hay en el campeonato. Partimos de las motivaciones, siempre será una motivación tener éxito, ganar diferentes récords e incrementar las audiencias y los seguidores. Esto es un punto que no se ha perdido y no se debe perder siempre esa esperanza para continuar y mantener una motivación abierta. Después, cada quien puede opinar; pero nosotros nos centramos en ganar.



¿El día que se vaya usted o Hamilton, Mercedes la pasará mal?



No lo creo. Si alguno de los dos se va, la escudería seguirá ganando y rindiendo. Si el que se va es Hamilton, obviamente perderíamos al mejor piloto, pero los resultados seguirán llegando.



