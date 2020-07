Valtteri Bottas: ‘Lewis Hamilton puede ser derrotado’

Faltaban seis carreras para el final de la temporada de la Fórmula 1 del 2018. La disputa por el título estaba enmarcada por dos campeones mundiales: Lewis Hamilton (Mercedes) y Sebastian Vettel (Ferrari). El Gran Premio de Rusia era definitivo en las ambiciones de ambos pilotos y la estrategia de paradas iba a ser muy importante, pero no tan clave como la orden de equipo, que iba a desbalancear esta disputa. El finlandés Valtteri Bottas, con mejor ritmo, fue avisado: “Necesitamos que dejes pasar a Lewis en la curva 13”.

Lleno de frustración, Bottas no entendía el motivo de dicha petición y dejaba claro por radio que podía ir mucho más rápido. Sin embargo, Valtteri se frenó de forma descarada por la parte sucia de la pista para dejar pasar al británico sin maquillar mucho la maniobra. Esa fue una imagen que el segundo piloto de Mercedes no olvidará jamás y que en este 2020 no quiere volver a vivir.



Lea también: Presidente de Millonarios explica los alcances de la propuesta de una nueva Liga)



Este tipo de estrategias de equipo son comunes en la Fórmula 1. Basta recordar cuando, en el Gran Premio de Austria del 2002, el brasileño Rubens Barrichello tuvo que frenar para dejar pasar a su compañero en Ferrari, el alemán Michael Schumacher, o cuando el también brasileño Felipe Massa, en el Gran Premio de Alemania 2010, dejó pasar y tomar el liderato de la F1 al español Fernando Alonso.



Bottas, de 30 años y nacido en Nastola (Finlandia) un verano de 1989, es ahora el referente del automovilismo de su país. Ser el ganador de la Fórmula Renault en 2008, Fórmula 3 en el 2009 y un tercer lugar en la Fórmula 3 Euroseries son algunos de los logros que le valieron un puesto como probador en el equipo Williams desde la temporada 2010. Eso sí, debió esperar hasta el 2013, cuando tendría la oportunidad de ser piloto titular para la histórica marca de Grove. Lleva ocho años compitiendo en la F1.



Es carismático, aunque, como todos los finlandeses, no es de mostrar mucho sus emociones. A diferencia de su compañero de equipo, Hamilton, a Bottas no le gustan las excentricidades y se siente cómodo sin que todas las cámaras le apunten a él.



En esta entrevista con EL TIEMPO, previa al Gran Premio de Hungría, Valtteri fue directo a la hora de decir que va por su primer título en la F1, destacó las cualidades de Hamilton, pero también aseguró que se le puede vencer. Además, habló de la temporada, sus rivales, la clave de Mercedes para estar siempre como el equipo más fuerte y en qué ha mejorado.



Van dos carreras hasta ahora, ¿cuál es el análisis del desempeño de usted, el equipo y sus monoplazas?



Si bien hemos tenido dos carreras este año, solo hemos estado en una pista hasta ahora, que fue en el Red Bull Ring, de Austria. Entonces, todo lo que realmente sabemos es cómo funciona nuestro automóvil en esa pista en particular. Nuestro ritmo en Austria fue alentador pensando en el futuro de esta temporada, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones de eso. Esta semana en Hungría estamos en un circuito muy diferente, por lo que será interesante ver cómo funciona nuestro paquete aquí. Por ahora tenemos un carro fiable, rápido, y es claro que podemos seguir manteniendo nuestras fuerzas para ir por un nuevo título y seguir marcando una época.



Pero hay que hablar con los números en mano: van dos carreras y han ganado las dos, ¿cómo hace Mercedes para seguir siendo el equipo más importante y el ganador en los recientes años?



Una de las fortalezas de nuestro equipo es, sin duda, nuestro impulso: siempre estamos presionando para mejorar, siempre tratando de elevar el listón, no hay detalle que se nos escape. Cuanto más tengamos que estar con nuestros ingenieros, con nuestro equipo mirando cada oportunidad de mejorar, ahí estaremos.

Por ahora tenemos un carro fiable, rápido, y es claro que podemos seguir manteniendo nuestras fuerzas para ir por un nuevo título y seguir marcando una época FACEBOOK

TWITTER



Es que cada año innovan en cualquier aspecto que los hace más fiables y veloces…



Teníamos un auto fuerte el año pasado, pero también sabíamos que había cosas que podíamos hacer mejor. Así que nos enfocamos en eso e intentamos mejorar realmente el auto. Pero también observamos la forma en que operamos: cómo podemos trabajar de manera más eficiente y más estrecha entre todos los miembros. La comunicación en nuestro equipo es realmente fuerte y todos están avanzando en la misma dirección, lo que también ayuda. Somos un equipo ganador, no nos importa más.



Actualmente usted es el líder, ¿cree que pueda hacer lo mismo que Nico Rosberg y ganarle el Mundial a su compañero Hamilton, sabiendo que él va a querer conseguir el récord de siete títulos de Schumacher?



Creo que no es un secreto que mi objetivo final es ganar un Campeonato Mundial, es lo que siempre he querido para mi carrera deportiva y la verdad desde que era un niño pequeño y corría en karts. Lewis es un oponente increíblemente fuerte, pero puede ser derrotado. Sé que necesito mostrar lo mejor de mí, entregar consistentemente al más alto nivel, pero se puede hacer, lo puedo alcanzar y lo puedo lograr.



(Lea también: 'Donde hagan otra Liga, Santa Fe aseguraría cupos a copas y títulos': Eduardo Méndez)



¿En qué ha mejorado para vencerlo?



El piloto no tiene tantos meses normalmente para concentrarse en su estado físico. Pero en este tiempo de pandemia, que fue un descanso prolongado, fui muy sistemático en el entrenamiento, y fue increíble ver los resultados y lo bien que me siento. Mi prueba de aptitud física reveló que estoy en el mejor estado de mi vida. La salud física es vital y combinada con la fortaleza mental que tengo hoy en día, pues imagine.



¿Qué le pasó el año pasado? Pudo ser más rápido...



El año pasado todo era diferente. Para un piloto lo más importante es tener la cabeza clara y centrarse en la pista. Se deben olvidar las distracciones y dejar a un lado la vida privada. He aprendido mucho de esas cosas. En algunas carreras me faltó ritmo. Me siento más completo. Hay confianza, me siento bien en el coche y en el equipo. El sueño sigue muy vivo este año, no hay dudas sobre eso y menos con Mercedes.



Hace dos semanas, Kimi Raikkonen, en una entrevista con este diario, aseguró que la lucha esta temporada será del segundo puesto hacia atrás, ¿qué opina?



Similar a nuestro propio rendimiento no creo que estén, pero es difícil clasificar realmente el rendimiento de los demás equipos, porque solo los hemos visto competir en una sola pista. Raikkonen es un campeón, conoce muchos aspectos de la F1, pero habrá que esperar cómo seguimos evolucionando. El GP de Hungría será un buen parámetro.



Asombró la velocidad de los carros McLaren y su interés por luchar cabeza a cabeza, ¿no?



McLaren hizo un gran trabajo al conseguir muchos puntos en Austria y es bueno verlos de vuelta en lo más alto de la clasificación. Carlos Sainz y Lando Norris son pilotos increíbles. Ahora, creo que Red Bull probablemente será nuestro principal rival este año. Tienen un paquete muy fuerte. Son particularmente rápidos en las curvas lentas, por lo que podemos esperar que realmente nos desafíen aquí en Budapest.



(En otras noticias: La indemnización, otro lío para la salida de Jorge Enrique Vélez de la Dimayor)



Todavía no tiene asegurado su puesto el próximo año en Mercedes y se rumoran muchos nombres para remplazarlo…



Puedo decirle que hemos comenzado a hablar de la renovación de mi contrato. Obviamente, nada está firmado todavía, pero creo que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Hay que mantenerse enfocados en la temporada y no crear pánico con este tema.



El próximo año en la F1 se enfrentarán campeones como Hamilton, Alonso, Vettel, Raikkonen y otros competidores talentosos como usted, Verstappen, Pérez, Sainz. ¿Cuál será la importancia de tener a los pilotos más destacados y de qué manera ganará el espectáculo, las competiciones y la F1?



Tendremos la reunión de pilotos realmente interesante para el próximo año, y eso deberá ser genial para los fanáticos y para nosotros mismos, que intentaremos siempre ver a nuestros rivales por los retrovisores. Cuando era niño era un gran admirador de Mika (Häkkinen) y creo que los fanáticos realmente necesitan conductores que puedan admirar. La F1 es la cúspide del automovilismo y debería tener los mejores pilotos del mundo, es parte de lo que hace que este deporte sea genial. Son pilotos con diferentes características y será muy divertido enfrentarlos en cada recta o en cada curva.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4

Más noticias de automovilismo