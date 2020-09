Entrevista: Las claves de Sainz para devolverle la grandeza a Ferrari

Escuchar el estruendoso sonido de los motores de los monoplazas de la escudería Ferrari es para algunos como disfrutar de la Misa de réquiem, compuesta por Mozart. Verlos salir a las pistas con sus imponentes colores rojos y sus espectaculares diseños para los amantes del automovilismo es un éxtasis lleno de adrenalina. Pero montarse como uno de sus pilotos es el sueño de aquellos que han llevado su vida al máximo, no todos los corredores cumplen este objetivo y el próximo año le tocará al español Carlos Sainz devolverle la grandeza al equipo italiano, el Real Madrid de la Fórmula 1.

El piloto de 26 años, con fama de meticuloso, llega a uno de los equipos históricos de la Fórmula 1 tras pasar por todos los escalafones, desde que apenas con dos años se subiera al coche que le regaló su padrino. Tiene la oportunidad de quedar en la historia de la escudería marcada por Michael Schumacher, Niki Lauda, Fernando Alonso o Alain Prost. La diferencia de Sainz es que llegará en un momento de crisis de resultados y amplio dominio del Mercedes de Lewis Hamilton.



Con el ejemplo en casa de Carlos Sainz padre, bicampeón del mundo de rallies (1990, 1992) y ganador de tres Dakar, todo invitaba a que el pequeño Carlos se encaminara al mundo del motor. Hoy, corre con McLaren, tras haber pasado por Renault y Toro Rosso.

EL TIEMPO habló con el piloto español en un encuentro exclusivo de medios en el que también participaron Mundo Deportivo y la cadena radial Cope, ambos españoles, y en el que este diario fue el único de Latinoamérica en hacerlo.



Analizó su nuevo proyecto con Ferrari, lo que ha sido su carrera como piloto, lo que le ha dejado su paso por McLaren y las expectativas que tiene para el próximo año.



Hace dos semanas cumplió 26 años, ha tenido un largo recorrido, ¿cómo analiza su carrera?

Bueno, no me puedo quejar. Creo que ha sido una carrera deportiva con sus altos y con sus bajos, pero, desde luego, con más altos que bajos. El hecho de haber pasado estos últimos años por equipos como Renault, McLaren y el año que viene en Ferrari, para mí es un sueño hecho realidad que si se lo llegas a decir a un niño de 10 años hace 15 años, no se lo hubiese creído o hubiera pensado que era una broma. En ese sentido, estoy muy contento. Los pasos que he hecho como piloto los últimos años me han ayudado a ponerme ahora en esta posición en la que estoy, me apetece mucho seguir mejorando porque sé que tengo margen de mejora para ser todavía mejor piloto y seguir progresando en la Fórmula 1.

Todo eso le bastó para llegar a Ferrari el próximo año, la escudería que es como el Real Madrid de la F1, ¿cree que ahora será el referente del deporte español?

Cuando se llega a un equipo tan importante como Ferrari, probablemente la afición me siga un poco más o preste un poco más de atención a la F1, pero para eso también somos deportistas, para que se interesen en uno, que su país se vuelque con él y le apoye en todas sus competiciones, en mi caso en las carreras y en todas las circunstancias. Por eso me motiva muchísimo ir a Ferrari el año que viene y creo que la afición española se va a enganchar con la F1.



Este año, Ferrari no la está pasando nada bien…

Esperemos que Ferrari haga un buen trabajo y que podamos tener un coche competitivo el año que viene. Y si no, pues, sigue siendo Ferrari. Tú lo has dicho, es el Real Madrid de la F1 y, por ejemplo, aunque el Madrid no tenga buenos años, todo el mundo sigue al Madrid cuando no está bien. El caso es que voy a Ferrari con la intención de ganar algún día y de poder competir para un equipo tan legendario como es Ferrari y con él ganar un título. Esperemos que a partir del año que viene las cosas puedan ir un poco mejor.

Pero fichar por esta escudería es una sensación que, incluso para la gente que se ríe ahora por cómo está yendo Ferrari o la faena que puede ser el irte a Ferrari por la situación en la que están ahora, pues, yo me río de ellos. Es que es una sensación tan increíble que ni siquiera muchos de los mejores pilotos en la historia de la F1 han podido tener.

¿No siente presión en llegar a Ferrari?

Sí, aunque presión suena negativo. Yo lo que noto es el apoyo de la gente. Es que al final, ¿a qué deportista no le gusta ir a un restaurante y que la mitad de las personas se giren, te reconozcan y te digan un ‘¡vamos, Carlos!’? Eso lo que hace es motivarme y hacerme pensar en que debo estar listo para este reto.



Dijo que en Italia los aficionados de Ferrari lo animaron mucho, ¿qué tiene por decirles?

Yo creo que lo que hay que pedirles es paciencia y confianza en el proyecto. Es un proyecto muy joven, ya lo dijo Mattia (Binotto, jefe en Ferrari) el año pasado, y ahora hay que esperar a ver si mejoran un poco las cosas. Seguro que van a mejorar.



¿Qué le deja este paso por McLaren?

Tranquilidad y confianza. Mi carrera hasta que llegué a McLaren fue muy movida, donde los tres primeros años en Toro Rosso fueron muy buenos y con una muy buena progresión. Luego empezó el baile de equipos en Renault y la incertidumbre que era el proyecto de Renault y mi situación ahí, siendo piloto Red Bull. Hubo muy mala relación. Al final, en McLaren he encontrado una casa donde me siento apoyado, súper acogido, y eso ha ayudado a que dé la mejor versión de mí mismo. Gracias a ellos ha llegado el fichaje por Ferrari, porque sin un equipo como McLaren, que da esa confianza para rendir al nivel que he rendido, nunca hubiera llegado ese fichaje. Mucho agradecimiento a Zak Brown, que fue el primero que confió en mí cuando yo no estaba pasando por el mejor momento. Era un momento complicado y fue el que me puso el ojo, confió en mí al 100 por ciento.

¿Qué tan frustrante es ver ganar siempre al mismo piloto?

Mucha frustración. Ahora, hoy en día la F1 está hecha para que el equipo con más dinero y que gaste mejor sus recursos, como lo hace Mercedes, pues, está claro que siempre van a ganar. No quiero quitarle ningún tipo de mérito, porque la forma en la que Mercedes explota todo su potencial es espectacular. De hecho, hay equipos con presupuestos parecidos a los que les está costando llegar al nivel de Mercedes, pero eso no quita que sí, que a mí me apetezca volver a tener la oportunidad de ganar lo antes posible y que ojalá la F1 cambie, porque creo que sería mucho más bonita y que incluso los propios Mercedes se dieron cuenta de lo emocionante que fue una carrera de F 1 sin ellos como pasó en Monza.



Es que Mercedes manda de pies a cabeza…

Mis respetos hacia Mercedes en la forma en la que crean coches competitivos y que son capaces de aprovechar todos sus recursos para hacer el coche más rápido en la historia de la F1. Hay que valorarlo. Es un segundo más rápido de la mayoría de sus rivales directos.



En el 2021, la F1 tendrá campeones como Hamilton, Alonso, Vettel, usted en Ferrari; pinta un año espectacular, ¿no?

Creo que hay que ser pacientes y hay que esperar. La F1 puede cambiar el año que viene con un par de reglamentos que han cambiado para hacer los carros más lentos y quitarle esa carga aerodinámica. Creo que para mí, de todos modos, va a ser un año complicado porque no va a haber test para los pilotos. Creo que me va a tocar hacer un día y medio de test, que es prácticamente nada. Voy a estar contra un piloto (Charles Leclerc) que conoce el coche de los últimos dos años, pero sí, con estos pilotos me motiva el desafío.

¿Y cuál será su ayuda?

Creo que es un desafío difícil que me apetece. El llegar a Ferrari, ayudar todo lo que pueda a mejorar el coche, a que el equipo vaya en la dirección correcta, a guiar en la dirección que yo creo que es la adecuada, como estoy haciendo en McLaren, y prepararnos bien para un cambio de reglamentación en 2022, que para mí va a ser la clave del resto de los años.



Usted toca un punto importante, el próximo año no se puede cambiar el chasis…

Cambiar un coche para ganar carreras, de repente, va a ser complicado. El año que viene va a ser difícil, pero al mismo tiempo un año en el que si Ferrari da con la tecla de los problemas que tiene el coche este año y gasta los tokens en lo que toca, pues, de repente el año puede ser mucho mejor que el de este 2020. Así que paciencia y que ojalá Ferrari le dé a la tecla.



Quedan 8 carreras, ¿le anima alguna para llegar, por lo menos, al podio?

Yo me tomo cada carrera como si fuese una final. Cada carrera en la F1 es importantísima. Afronto cada fin de semana de la misma manera sin tener circuitos preferidos o menos preferidos. Siempre intento sacar el máximo, y eso me funciona bien. Llegas a un circuito como Monza que no esperábamos estar delante, pero si das el máximo, de repente te encuentras que el coche va un poco mejor de lo esperado y ahí estás para pescar un podio y una victoria. Por lo tanto, eso no va a cambiar, yo doy el 100 por ciento en todas las carreras. Vamos a ver cómo termina. La verdad estoy tranquilo.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4