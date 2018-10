‘Mi sueño es emular a Senna’: Lewis Hamilton

Su frialdad lo ha convertido en uno de los pilotos más ganadores de la actualidad. Sus ganas de superarse le han dado cuatro títulos mundiales de la Fórmula 1. Lewis Hamilton y su monoplaza Mercedes parecen imbatibles en cada pista en las que corren. Hoy, una combinación de resultados le podía dar la quinta corona en la gran carpa del automovilismo en el Gran Premio de Estados Unidos.

En entrevista con EL TIEMPO, el piloto británico habló de lo que ha vivido a lo largo de esta temporada, su batalla con Ferrari, sus pasatiempos, si le obsesionan los récords y si se considera o no el mejor corredor de la historia.

17 carreras ya han pasado esta temporada. El año comenzó con un posible duelo entre usted y Sebastian Vettel, ahora tienes 67 puntos por delante. ¿Cómo analiza la temporada hasta ahora?

Ha sido una temporada muy emocionante hasta ahora. Esta pelea es una de las más intensas que he tenido. No siempre hemos tenido el auto más rápido, pero todo el equipo ha trabajado muy duro para obtener los mejores resultados que podamos. El desempeño de cada persona en el equipo, tanto en la pista de carreras como en la fábrica, es el mejor que he visto en mi vida. Pero también sabemos que aún está lejos de terminar. Ferrari empujará fuerte y luchará.

¿Cuánto se han beneficiado Mercedes y usted de los nuevos cambios técnicos para esta temporada?

No hubo grandes cambios en la regulación este año, a excepción de las nuevas reglas del motor y la introducción del halo. Así que nuestro monoplaza es una evolución del monoplaza del año pasado. Pero todos en el equipo han trabajado muy duro para mejorar el auto para el nuevo año y seguir trayendo actualizaciones a lo largo de la temporada. También ahora comprendemos mucho mejor el automóvil y los neumáticos que hace unos meses, lo que nos ayuda con la configuración. Creo que somos mucho más fuertes ahora que al comienzo de la temporada.

Usted es el líder de esta temporada y el rival a vencer, pero ¿qué aspectos aún trabajar para ser imbatible?

Siempre hay áreas donde puedes mejorar. Mi vuelta de calificación en Singapur fue una de las mejores vueltas que he hecho, pero si mira los datos, siempre encuentra pequeños márgenes aquí y allá donde puede obtener más rendimiento y encontrar un poco de tiempo de vuelta. Eso es lo que me encanta de este deporte: siempre puede mejorar. Soy un verdadero dolor para mis ingenieros porque los desafío constantemente y les pido que no dejen piedra sin mover para encontrar mejoras. Nunca puedes ser complaciente en una pelea de campeonato.

¿Cómo ve la disputa del título con Ferrari? ¿Dónde estarán las claves para que gane un nuevo título?

Es importante para nosotros mantener la concentración y seguir avanzando hasta el final. No existe tal algo como "una mano en el título", o tienes ambas manos en él o ninguna. Sabemos que Ferrari tiene un auto fuerte y esperamos que respondan con fuerza este fin de semana, por lo que no podemos estar relajados de ninguna manera, forma o forma. Tenemos que asegurarnos de llegar a todas las carreras e intentar elevar el nivel de nuevo.

¿Cómo ha sido su relación con Valtteri Bottas después de compartir con Nico Rosberg, quien le ganó un título mundial? ¿Qué tipo de conductor es, qué consejo le da?

Valtteri es un gran compañero de equipo. Es un chico sencillo, creo que muy finlandés. Tenemos una relación de trabajo abierta y confianza entre nosotros; compartimos todos nuestros datos y tratamos de aprender unos de otros. Eso nos da una gran ventaja como equipo porque podemos probar diferentes cosas en cada automóvil el viernes para encontrar la mejor configuración para el sábado y el domingo.

La vida del automovilismo va muy rápido, pero ¿cuál es su ritmo de vida fuera de las pistas? ¿Qué le gusta hacer, qué no le gusta, qué otro deporte practica?

Me gusta probar tantas cosas como sea posible. Pasé mucho tiempo recientemente trabajando en mi proyecto con Tommy Hilfiger, lanzamos mi primera colección hace unas semanas. Siempre me ha interesado la moda y es una locura pensar que ahora tengo mi propia colección. Pero también hago otras cosas. La otra semana tuve la oportunidad de jugar tenis con mi papá. Los dos somos muy malos en eso, pero fue muy divertido.

¿Qué tan importante ha sido para usted batir tantos récords y todos aquellos que está a punto de batir?

Realmente no pienso en los récords. Todavía soy parte del juego, así que realmente no veo esos números. Pero luego aparecen momentos que realmente me impresionan, como igualar el récord de la pole de Ayrton Senna. Recuerdo ver a Ayrton correr cuando era un niño y siempre ha sido mi sueño emularlo.

¿Le obsesiona ser el piloto más exitoso en la historia de la F1 sobre un icónico Michael Schumacher?

No, eso no es realmente nada de lo que pienso. Michael era un conductor fantástico, pero no me comparo con él de esa manera. Él tiene su propia luz, como todos los grandes pilotos en la historia de nuestro deporte. Y estoy trabajando duro para tratar de brillar con mi propia luz, también.

¿Se considera el mejor piloto de la historia?

Eso no es algo que haya considerado nunca. Siento mucho respeto por todas las leyendas asombrosas de nuestro deporte, para mí es muy humillante incluso ser mencionado en el mismo nivel que algunos de ellos, y se siente bastante surrealista cuando sucede. Como atleta y como hombre, trato de ser la mejor persona que puedo ser. Siempre quiero superarme a mí mismo como piloto y en mi vida, y me desempeño lo mejor que pueda.

En el futuro, ¿ha pensado en participar en otras categorías como Nascar, Indy-500 o las 24 Horas de Le Mans?

Correr en la Fórmula 1 ha sido mi sueño de la infancia, la F1 es lo más grande del automovilismo. No pienso en otras categorías, solo quiero competir en mi categoría.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4