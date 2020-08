Entrevista: Lando Norris, el ‘heredero’ de la corona de Lewis Hamilton

La realidad es clara. El piloto británico Lewis Hamilton, con 35 años, puede darle alcance a los siete títulos mundiales de la Fórmula 1 que tiene el alemán Michael Schumacher. Y como es el automovilismo, rápido, veloz e inmediato, la carrera del corredor de Mercedes puede iniciar su camino hacia el fin. Su supremacía ha sido tan espectacular en los años recientes que su partida dejará realmente huérfana una grilla deseosa de nueva sangre y de nuevos campeones.

En la carpeta de los equipos hay varios nombres, se especula con algunos pilotos, pero desde el año pasado, y en especial este año, hay un nombre que retumba en la Gran Carpa: ¡Lando Norris! El también británico, con apenas 20 años, ya tiene la experiencia de correr en la Fórmula 1 con la escudería McLaren. Su destreza y habilidades con el volante, la frescura para adelantar, la inteligencia para leer las diferentes pruebas le han servido para ser llamado el ‘heredero’ de Hamilton.



Norris es “la chispa que estaba esperando McLaren”, destacaba el medio Eurosport, tras su buen arranque. Los elogios para el joven piloto están llegando, pero él se mantiene centrado.

El piloto de McLaren tiene una corta experiencia: campeón de Fórmula 3 Europea en el 2017 y subcampeón de Fórmula 2 en el 2018 con el equipo Carlin. Desde el 2019 forma parte de la plantilla de pilotos de McLaren, junto con el español Carlos Sainz.



Norris habló con EL TIEMPO en una videollamada por Zoom en la que participaron dos medios internacionales, y este diario fue el único representante de Latinoamérica.



Van seis carreras de dominio de Mercedes y una escaramuza de Red Bull, ¿cómo analiza lo que va de campeonato?

Me encuentro muy feliz con lo que llevamos de la temporada, pese a que tuvimos un ligero problema en el comienzo del campeonato, que nos costó unos puestos y estar más arriba. Sin embargo, es realmente entendible, nos acomodamos y seguimos para adelante. No quiero que esto se malinterprete, porque seguimos haciendo un constante monitoreo y trabajo con los ingenieros para elevar nuestro nivel en las carreras que nos quedan.

¿Y en lo personal cómo se siente?

Pienso que ha sido una buena temporada en general. Hemos cometido contados errores, pero sé que si continuamos así, los resultados empezarán a reflejarse. Estoy muy feliz con mi rendimiento, con mi forma de correr siempre a la ofensiva, con el auto y, en general, como nos ha ido como equipo. También estoy feliz porque hemos resuelto varios errores que hicimos la temporada pasada. Creo que nos hemos complementado muy bien en mi equipo con mi compañero (Carlos Sainz).

¿No es incómodo vivir en la hegemonía de Mercedes y de su compatriota Hamilton?



Estoy de acuerdo en que uno está trabajando duro, y no es la mejor sensación ver que otros equipos ganen, pero la idea siempre es mejorar y en ese punto trabajar más de lo que los otros equipos lo están haciendo para mejorar todo lo que podamos y poder aumentar el nivel que tenemos. En realidad ha sido una muy buena temporada, y seguiremos dándola toda.



En cuanto a números y posiciones, este 2020 se ve un avance en usted y un poquito en su escudería, ¿no?

Claramente, muchas cosas han cambiado, la temperatura y las condiciones para correr son muy diferentes por la época en la que estamos disputando estas pruebas, después de esa larga para por la pandemia. Actualmente me siento más seguro con mi carro, más confiado en mí y en todo lo que puedo conseguir.



El año pasado me sentía bien, pero sabía que había aspectos que debía mejorar y siento que hoy en día he mejorado, y eso se demuestra en los resultados que he tenido, en el nivel que he demostrado; estoy en mejores posiciones, y mis números son mejores que el año pasado, entiendo que debo estar más fuerte en diferentes cosas, pero se han ido identificando cuáles son las realmente necesarias y en esas se ha trabajado más.

Ya la prensa especializada comienza a señalarlo como el heredero de Lewis Hamilton, y usted apenas tiene 20 años...

(Risas). Es difícil crecer rápido como uno quiere, porque siempre se presentan más cosas; uno debe ser más fuerte, cada vez ser mejor, pero realmente es importante sacar conclusiones de cada carrera, de cada aceleración que uno da, y tratar de mejorar las debilidades y las habilidades que uno tiene y pueda ver. Las comparaciones se las dejo a la prensa.



Para el 2021 vuelve Alonso a la F1 y habrá otros grandes campeones, ¿qué siente al enfrentarse con ellos?



Realmente, ellos (Alonso, Hamilton, Vettel) son otros corredores en la pista, son muy buenos. Claramente, uno los respeta por quienes son, pero en últimas son un corredor más; claramente, uno los conoce y tiene una idea de cómo conducen, de lo que han hecho y cómo pueden llegar a hacer las cosas, pero es una carrera y todos pueden tener una misma oportunidad. Creo que los cambios que uno pueda tener mentalmente y las motivaciones que uno pueda tener son necesarios para seguir adelante y lograr las cosas y conquistar a los aficionados.

Usted ha liderado una campaña contra el racismo, pero asimismo ha recibido críticas...



Tengo admiradores y seguidores. Apoyo y amor. Y a través de eso puedo liderar e inspirar a muchos. Mucha gente habla de mis cosas fuera de mi carrera como piloto, de por qué las hago o cómo van. La lucha contra el racismo es algo que me identifica. Sin importar lo que se haga, recibo muchos comentarios, y realmente para mí es algo como curioso, y hasta divertido, ver todas esas cosas negativas que me pueden llegar a decir, porque en realidad no dejo que me afecten, sino que las leo y son pasajeras, pues yo sé lo que quiero y cómo deberían ser las cosas.



Pero también están los aficionados que lo apoyan...



Sí, también hay muchos fans que comparten muchas cosas de lo que hago, de lo que soy, y en muchos casos se siente una compañía, porque siempre es mejor trabajar con alguien para que las cosas salgan mejor. Si tengo una oportunidad de hacer algo, lo hago y voy adelante con optimismo, porque puedo generar cambios en la sociedad.



Por eso estoy muy feliz por hacer las cosas que hago, es mi deseo y siento que he mejorado en general como persona en muchas cosas, y eso me hace muy feliz, y realmente me genera mucha alegría que la gente me critique o no porque en últimas es un comentario que se puede tomar de alguna forma para poder mejorar continuamente.

¿Por qué inspirar a los jóvenes como usted lo hace?



Podemos ayudar a muchos niños para el futuro, partiendo de lo que somos y lo que podemos hacer. Podemos crear un efecto positivo en diferentes personas. Con mis acciones quiero influir en cambios para el equipo, para el deporte y para los niños que en algún momento quieren ser como nosotros. Realmente ser buena persona que me inspira, y quiero que todos los niños y jóvenes tengan la convicción de poder lograr todo en esta vida, hasta correr con nosotros.



