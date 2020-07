Entrevista: 'A pesar de todo, la F1 no será diferente', dice Raikkonen

La espera fue larga, pero por fin los bombillos de la grilla se fueron encendiendo uno por uno, creando un sentimiento de nostalgia al ver que por fin se pudo dar inicio a una nueva temporada de la Fórmula 1 en medio de la pandemia por el coronavirus.



La máxima categoría del automovilismo, que este domingo (8:10 a. m.) verá la bandera verde en el Red Bull Ring de Spielberg, para la primera batalla del año, en Austria. Valteri Bottas (Mercedes) saldrá desde la pole.

Son pocos los candidatos al título, pero muchos los que estarán luchando por los puestos intermedios. Uno de ellos quiere ser un general de diez mil batallas: el finlandés Kimi Raikkonen, quien, a bordo de su Alfa Romeo, quiere hacerlo lo mejor posible.



Raikkonen, de 40 años y campeón de la F1 en el 2007 con Ferrari, habló con EL TIEMPO de un corto e intenso año de actividad, las claves para poder estar lo más adelante posible, su rivalidad con Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher. Además, analizó a Tatiana Calderón, compañera de pruebas en su escudería.



¿Cómo analiza este año de competencia con los ajustes en el calendario por el covid-19?



Ha sido un año bastante extraño hasta ahora y no solo para el mundo de la Fórmula 1. Tendremos muchas carreras, un calendario ajustado, pero realmente es lo mismo para todos y pronto nos acostumbraremos a los nuevos ritmos. No hemos disputado una sola carrera y no puedo analizar mucho.

Kimi Raikkonen, durante la clasificación para el Gran Premio de Austria. Foto: AFP



Con este calendario loco, ¿cuáles serán las claves para luchar por el título?



A pesar de todo, la Fórmula 1 no será muy diferente de lo habitual: estar al frente, marcar con regularidad el ritmo y tener un automóvil confiable. En la medida de lo posible hemos hecho los trabajos y ajustes durante este tiempo. Al final, es solo una carrera tras otra, haremos menos carreras que en otras temporadas, cada evento es un poco más importante.



¿Cómo competirles a Mercedes, Ferrari o Red Bull, los rivales más fuertes?



Donde quiera que estés en la parrilla hay que luchar. Cada fin de semana hay que ir mejorando y acercarse a ellos de la misma manera que al anterior. Eso sí, no hay mucho margen de espera. En lo personal, deseo dar lo mejor. Sé cuál es el mejor resultado posible, y a partir de ahí ir a lograrlo.

¿Cree que usted puede siquiera pensar en luchar por el título?



La batalla por los puestos intermedios estará muy cerca entre todos. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible y esperamos terminar lo más alto posible en la clasificación. Es el objetivo.



Recientemente, usted dijo que si no siente la satisfacción de correr se retirará. ¿A los 40, qué es lo que más disfruta de conducir con respecto a cuando eras más joven?



La verdad, me gusta correr, pasar tiempo en pista y competir en las carreras tal como me gustaba en ese entonces. Por supuesto, los tiempos cambian, y también lo hace su perspectiva sobre las cosas, el deporte y la vida misma, pero al final la clave para mí es que todavía disfruto estar en el automóvil y conducirlo al límite.



¿Qué puede destacar de cada una de las categorías en las que ha competido?



Me gustaba conducir en rallies, ya que es una disciplina que requiere muchas habilidades y precisión en la conducción. Definitivamente pone a prueba las condiciones del piloto. Ahora, la sensación de ir de rueda en rueda, rebasando rivales, fue una de las razones por las que disfruté algunas carreras de la Nascar. Sin embargo, la velocidad y la estrategia milimétrica en pista influyeron para que quisiera volver a la F1.



¿Cómo recuerda la temporada 2003, en la que usted, Montoya y Schumacher tuvieron una gran disputa por el campeonato?



Fue algo genial. Por supuesto que fue una buena temporada, incluso puedo decir que el título pudo ir para cualquiera de los tres y se terminó decidiendo por mínimas cosas. Juan Pablo fue un gran piloto dentro de la categoría y luego trabajamos juntos en McLaren, algo que me gustó mucho. Recordándolo bien, los tres tuvimos la opción de ganar el título. En el caso de Juan y mío, pudimos vencer a Schumacher, pero fue lo que fue y ya está.

Kimi Raikkonen (izq.), junto a Juan Pablo Montoya (cen.) y Michael Schumacher (der.), en el podio en Mónaco, en 2003. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

¿Cuál fue el año que más disfrutó en la F1 y el rival más difícil?



Cada año tuvo algo bueno, obviamente disfrutas más cuando tienes buenos resultados, eso es claro, pero hubo buenos momentos. Hay muchos buenos pilotos contra los que conduje que me causaron muchos problemas, pero al final los mejores y más difíciles son los que cada año ganan el título del mundial.



Desde el 2001, el año de su debut, hasta la actualidad, ¿cómo ha visto la evolución de la F1 en términos de tecnología, reglas y deporte como espectáculo?



Ha cambiado un poco, pero no demasiado. No se siente muy diferente cuando estás en el auto, al menos no experimenté tanto cambio a lo largo de los años. No diría que hay cosas diferentes a lo que hubo en los últimos años, solo el cambio de normativa técnica de los vehículos, pero no cambiará demasiado en la parte de pilotaje, por ejemplo. En la parte técnica hemos tenido motores V10, V8 y V6, pero depende de cada conductor si le sacaba provecho y qué tanto cambio le veía.



¿Cómo describe a Michael Schumacher como un rival y cuáles fueron las claves para derrotarlo?



Obviamente que Schumacher fue muy bueno, pero, al final, no hay ningún secreto para vencer a ningún piloto, llámese como se llame. Debes estar haciendo tu trabajo, no cometer errores y tener un buen auto. Era ser más rápido que él. Es todo.



Tatiana Calderón es parte de su equipo, ¿qué futuro ve para ella en el automovilismo?



Tatiana es una parte importante de nuestro equipo. Ella es joven y está aprendiendo mucho trabajando con nosotros. Será interesante verla competir en Japón esta temporada.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4