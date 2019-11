Tatiana Calderón reconoce que ha sido una temporada 'frustrante'

La sola noticia de llegar a la Fórmula 2 la ilusionó con poder estar más cerca de su gran sueño: correr en la máxima categoría del automovilismo mundial, la Fórmula 1.

Tatiana Calderón se robó portadas en el mundo entero por ser la única mujer en correr en la categoría que sirve como antesala de la F1. Sin embargo, este año, en el equipo BWT Arden, ha sido difícil, ha tenido que luchar contra la corriente de los mismos rivales, que le ‘andan duro’ por ser mujer.

En entrevista con EL TIEMPO, Calderón, quien pertenece a la escudería Telmex Claro y al Ministerio del Deporte, analizó su 2019.



¿Cómo analiza su primer año en la F2?



Creo que fue un año de buenos y malos momentos, como en todo. Ser la primera mujer en competir en esta categoría es muy especial, porque es la antesala de la F1. No obtuve los resultados que quería, pero de los momentos más difíciles es de lo que más se aprende. Este año también tuve la oportunidad de conducir un carro de la F1 en agosto y fue importante esa experiencia. Además, hice test de Fórmula E, en donde fui bastante competitiva. Todavía me queda una carrera y quiero hacerlo bien con todo lo que he aprendido.



¿En qué se falló?



Hice muy buenos test el año pasado con otro equipo para la F2, me sentí muy cómoda, creí que iba a firmar con ese equipo, pero no terminé ahí, así que tocó buscar un asiento libre. Llegué a este equipo sin haber probado el carro. También influyó que mi ingeniero, que tenía experiencia en esta categoría, renunció dos días antes del test. Además, hasta el momento no hemos tenido comunicación con el equipo para avanzar. Es un año de muchas frustraciones, pero, aun así, me hace ver que me puedo adaptar.

¿Falta de comunicación?



Creo que viene un poco de la falta de conocimiento de los ingenieros que están en mi carro, porque que no han estado en la F2. Tienes tus dudas de cómo manejar el carro, y no hay respuestas.



¿Cómo maneja la presión?



Es de las cosas más complicadas y de los años más complicados en mi carrera. Uno sabe que se puede estar más adelante. A final del año pasado estuve muy competitiva, pero se cambió el carro y digamos que ha sido muy frustrante en ese sentido, pero a uno lo refuerzan esa confianza de seguir adelante.



¿El equipo la presionó?

​

El equipo sabe que no estamos a la altura para poder pelear por posiciones importantes. Hace dos semanas me sacaron el ingeniero y me trajeron a otro que no tiene experiencia. Lo cambiaron porque con el otro había peor comunicación.

Tatiana Calderón, piloto colombiana. Foto: Con información de oficina de prensa*

Además falleció en un terrible accidente Anthoine Hubert, su compañero de equipo…



La verdad es que en ese sentido emocional, este año ha sido durísimo. Vi todo el accidente, lo sentí tan cercano. Fue difícil para el equipo, para mí, para todo el mundo del automovilismo. No es fácil pasar la página. Siempre lo recordaremos. Era una persona superprofesional, humilde, simple.



¿Con este año se siente más cerca de la F1?



Estás en la F2. Te empiezan a mirar bastante diferente. Si lo haces bien en la F2, las chances son más altas de llegar a la F1. Obviamente, no he tenido los resultados, pero me toman más en serio, porque aunque he estado atrás, la gente que sabe ve el ritmo de carrera, ponen en perspectiva las circunstancias y eso me ayuda.



Para llegar a la F1 debe sumar una cantidad de puntos para obtener la superlicencia...



Obviamente es difícil quedar entre los tres primeros y más si uno no está en los mejores equipos. Hay que tener un dinero muy alto, y hoy en día no está, hay que ser realista. No se ha definido todo mi calendario del próximo año, estamos buscando otras opciones para conseguir los puntos. Es un plan a dos o tres años. Hay que sacar esos puntos y ser elegible para la F1.



¿En la F2 vivió más el machismo?



Es difícil que te abran las puertas en un equipo bueno. Hubo varios incidentes en el año. Ojalá fuera más fácil ganarse ese respeto. Por esa igualdad de oportunidades es que trabajo.

FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO@FelipeVilla4