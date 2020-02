El hijo de Juan Pablo Montoya cuenta cómo sigue la huella de su padre

El estruendo de los motores le genera la motivación principal de su vida. Saber que su padre, Juan Pablo Montoya, fue uno de los pilotos más influyentes en la Fórmula 1, de los más veloces y más arriesgados, despertó en él una pasión por la adrenalina, por acelerar su vida a fondo. Lleva el automovilismo en la sangre y a sus 14 años sigue sobrepasando pruebas en su camino hacia el éxito en el deporte de motor. Sebastián tomó la posta como piloto.

El año pasado tuvo un gran año en karting, y para el 2020 dio un paso enorme en su carrera deportiva, al hacer el gran salto para correr en la Fórmula 4 italiana con el equipo Prema, en el que espera seguir demostrando sus capacidades.



En entrevista con EL TIEMPO, Sebastián aseguró que su velocidad e ingenio lo llevaron a dar este salto. Además, dice que le gusta la velocidad y que sueña con la Fórmula 1, pero le interesa estar corriendo.



¿Qué cosas diferentes tiene Sebastián a Juan Pablo?

A mí me dicen que soy más inteligente. No sé qué significa. Mi papá me dice a veces que no entiende cómo hago ciertas cosas en mi manejo. Para mí son habilidades normales. La manera de pensar las carreras es lo más diferente de nosotros dos. El entrenamiento que hacemos, cuando largamos o cuando vamos a fondo también tienen detalles diferentes.

El entrenamiento que hacemos, cuando largamos o cuando vamos a fondo también tienen detalles diferentes FACEBOOK

TWITTER



¿Juan Pablo le habla fuerte?

Muchas personas me lo preguntan. Yo a él lo veo como mi entrenador. Siempre me habla para ir más rápido. Ha sido muy difícil de manejar esa diferencia entre papá y entrenador, pero creo que lo hemos manejado y sé que es para mejorar.



¿Cómo se dio ese paso a la F4?

Es claro que para llegar a la F4 hay que trabajar muy duro en karting. Esto fue trabajando y trabajando. Demostré que tengo la capacidad para estar en la siguiente categoría, que en este caso fue carros. Es la primera etapa de llegar a la F1. La verdad, tuve la capacidad de ser muy rápido, y por eso logré ese salto.

Sebastián Montoya junto a Juan Pablo Montoya, su padre. Foto: Cortesía Sebastián Montoya



¿Qué cualidades le vieron?

Lo primero que me vieron fue la velocidad. Esto es lo que me dicen a mí. Siempre, los equipos miran los resultados. El año pasado tuve unas carreras muy fuertes, como la de California, en la que largué de quinto, me trompearon en la primera vuelta y caí al último puesto. Sin embargo, alcancé a llegar a la décima colocación, me volvieron a trompear, caí de nuevo al último puesto y quedé de 15. La gente ve esos resultados y la velocidad. Por ejemplo, en el mundial, que reunía a los 34 mejores pilotos del mundo, largué de 25 y en la mitad de la carrera ya iba de octavo, en condiciones difíciles. Eso demuestra que tengo la velocidad necesaria para competir en lo más alto.



¿Qué es la F4?

Es el primer gran paso que tiene un piloto en carros. Entre karting y carros hay una enorme diferencia por la velocidad, lo que se siente por la suspensión. Este es el primer año que tengo alerones en el carro. Es el primer paso. Karting es aprender a caminar, ahora es aprender maratón de hacer carreras.



Voy a estar en las mismas pistas de Fórmula 1. Voy a estar en Monza, en donde mi papá hizo un récord de vuelta rápida, o en Imola, en donde corrieron Ayrton Senna, Michael Schumacher, mi papá, todas las leyendas. Correré contra los mejores pilotos del mundo de mi categoría, eso es un gran reto.

Correré contra los mejores pilotos del mundo de mi categoría, eso es un gran reto FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo le fue en esos primeros test que hizo con el equipo?

En noviembre del año pasado hice las pruebas con mi equipo, Prema, en Italia. Duré dos días probando y les confirmé la velocidad y el potencial para ir rápido. Sé que puedo ir por el campeonato. Al principio será difícil, pero iré empujando y empujando durante el año para ganar carreras.

Sebastián Montoya, piloto colombiano. Foto: Con información de oficina de presa



¿Qué cualidades le han resaltado?

Me dicen que soy muy bueno sobrepasando carros. Muchas personas se tienen que pegar al carro de adelante, pero yo puedo estar a tres o cuatro metros, tirarme y pasar. Eso es algo en lo que me dicen que soy muy bueno. Otra cosa que resaltan es mi velocidad en las curvas rápidas. Hay que tener pelotas para lanzarse rápido. Mi papá ha sido muy bueno en ese tipo de circunstancias, y lo tengo también.



¿Su papá le da consejos para esa velocidad en curvas rápidas?

Siempre me lo ha explicado. Cuando uno va en condiciones difíciles de manejar es mucho más complicado de hacer estas cosas. En un karting se toman estas curvas a fondo, pero ahora en un automóvil hay que bajarle y tener las precauciones.



¿En qué ayudará su nuevo equipo en el deseo de seguir ascendiendo?

Prema es un muy buen equipo. Digamos que sirve de escalera para llegar a la Fórmula 1. Ha sido campeón de la F4 en los últimos años. Mick Schumacher, hijo de Michael, corre en el equipo de la F2. El año pasado tuvieron pilotos muy buenos. Saben ganar en todas las categorías. Es una oportunidad muy buena.



¿A sus 14 años lo trasnocha llegar a la F1?

A mí sinceramente me gusta la Fórmula 1, pero lo que más me gusta es correr. Sería chévere correr ahí, pero si las cosas no se dan, que ojalá no pase, IndyCar o Le Mans serían buenas opciones. Repito, me gusta correr, la velocidad, y eso es lo que yo quiero seguir haciendo por gusto.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

@FelipeVilla4