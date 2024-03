Video | La Fórmula 1 tiene revolucionaria herramienta: sorprende a Verstappen

La Fórmula 1 está calentando motores para lo que será el inicio de una nueva temporada, las escuderías probaron sus monoplazas en las últimas semanas y ajustan los últimos detalles para su debut este sábado en el Gran Premio de Baréin.



La nueva temporada trae nuevos detalles que harán más interesante la experiencia de los fanáticos del 'Gran Circo'. Será un año récord con 24 Grandes Premios programados en el calendario, en seis de ellos además con una carrera-esprint, nunca antes en la historia de la Fórmula 1 se habrán disputado tantas pruebas.

Sin embargo, en las últimas prácticas hubo un protagonista inesperado que puede revolucionar la forma de mirar la gran carpa del automovilismo. Red Bull puso en funcionamiento un dron que graba en vivo tomas de los monoplazas que circulan a más de 350 kilómetros por hora.



"Nunca pensé que vería un dron yendo tan rápido solo para grabar imágenes de la cámara", dijo el campeón Max Verstappen, quien se le midió al reto de escapar del dron.



"Me sorprendió mucho lo rápido que podía seguir el ritmo y también lo cerca que podría llegar en las curvas, cómo gira. Da una perspectiva un poco diferente para ver la Fórmula 1", dijo el piloto de Red Bull.

¿El dron con cámara más rápido del mundo siguiendo a un auto de Fórmula 1 🏁? Sí, nada menos que al RB20 de Max Verstappen. Alcanza los 350 kilómetros por hora. Así lo capturó durante una vuelta al circuito de Silverstone. Excelente.pic.twitter.com/O0zFRrUrS5 — VarskySports (@VarskySports) February 27, 2024

De acuerdo con la información entregada por la escudería con origen en Austria, el dron tiene una batería de tres minutos que alcanza a grabar imágenes en alta definición de dos vueltas de cualquier circuito.



El aparato tecnológico acelera dos veces más rápido que un monoplaza de Fórmula 1, alcanza los 300 kilómetros por hora en solo cuatro segundos y puede ser piloteado de forma manual a una distancia de 10 kilómetros.

Verstappen muestra su favoritismo en F1

Los únicos ensayos invernales llevados a cabo esta semana en Baréin lo han confirmado: Max Verstappen y Red Bull aparecen como los grandes favoritos de la próxima temporada de Fórmula 1, que contará con un récord de 24 carreras.



En el 'paddock' ya no hay dudas de que 2024 estará de nuevo dominado por los Red Bull vista la superioridad de su triple campeón del mundo Max Verstappen al volante de un monoplaza que ya nació bien en 2022 con el nuevo reglamento aerodinámico, que sigue aún en vigor, y que desde entonces ha evolucionado a mejor.



Para tratar de equipararse a la escudería campeona de marcas, la competencia ha tratado de imitar los últimos monoplazas diseñados por el equipo austriaco... que a su vez ha querido desmarcarse de nuevo con un concepto aerodinámico del RB20 completamente diferente.

Una apuesta osada, pero que parece en el buen camino por lo visto en los ensayos en Baréin. Aunque todos los equipos tratan de guardarse

uno o varios ases bajo la manga y no desvelaron todos sus secretos en el circuito de Sakhir esta semana, la opinión es unánime: Red Bull y 'Mad Max' van a volver a dominar el campeonato. "Creo que 19 pilotos del paddock consideran hoy que no van a ganar el campeonato", reconoció el español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo en 2005 y 2006.



Incluso Ferrari, que en el escenario del primer gran premio de la temporada el próximo sábado, se posicionó como la gran amenaza a perturbar la hegemonía de la escudería austríaca, admite que "por el momento, (Red Bull) aún están muy por delante" del resto, dijo su piloto Charles Leclerc.



El 'caso' Horner es la otra gran amenaza que puede alterar el idílico presente en Red Bull: su histórico 'Team Principal', el británico Christian Horner es objeto de una investigación interna tras las acusaciones de una empleada de "comportamiento inapropiado".



Por el momento, la escudería que la temporada pasada ganó 21 de las 22 carreras disputadas, no ha tomado ninguna decisión con Horner, que niega las acusaciones. El Mundial de la categoría reina del automovilismo habrá alcanzado el límite de carreras, ya que la normativa establece un máximo de 24 Grandes Premios por temporada.



Algunos pilotos, como el británico Lando Norris (McLaren), lo consideran excesivo: "

24 es mucho; si tuviera que dar una cifra ideal, estaría más cercana a los 20", dijo al año pasado.

Para minimizar el cansancio, los desplazamientos y el impacto ecológico, la F1 ha decidido esta temporada "regionalizar" las carreras. Así, el GP de Japón, que tradicionalmente se corría en octubre, pasa a abril, antes del de China (que regresa al calendario), el de Azerbaiyán se disputará en septiembre (en lugar de primavera) y el de Catar justo antes del de Abu Dabi.



En cambio, se ha mantenido el GP de Canadá en junio (el 9), entre las citas en Mónaco y en España. Otra novedad es que el campeonato comenzará en Baréin un sábado (2 de marzo) y no en el tradicional domingo, para adaptarse al ramadán. Lo mismo sucederá la semana siguiente en Arabia Saudita.



Cada uno de los 10 equipos participantes en la 75ª edición del campeonato ha conservado a su pareja de pilotos del año precedente, con los que la parrilla se mantiene intacta de una temporada a otra por primera vez en la historia de la disciplina. No volverá a repetirse, al menos en 2025, cuando ya está anunciado el pase de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari, un cambio que amenaza con afectar a muchos otros pilotos.

El fichaje del siete veces campeón del mundo (seis de ellas con Mercedes) por la escuderia, provocó un sismo en el 'paddock' y ya son varios los pilotos que se posicionan para ocupar su codiciado puesto en Mercedes. El veterano español Fernando Alonso, campeón del mundo en 2005 y 2006, es

uno de los citados para fichar por Mercedes, ya que su contrato con Aston Martin finaliza al término de la temporada.



Por el momento, el asturiano de 42 años asegura que Aston Martin sigue siendo su "prioridad", pero buena parte de lo que pueda pasar dependerá del rendimiento de unos y otros en la larga temporada de 2024.

