GP de Emilia Romaña: hora y dónde ver las clasificaciones

El finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton, líder y defensor del título en el Mundial de Fórmula 1, mantuvieron la primera y segunda posiciones para Mercedes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de la Emilia Romaña.



Este fin de semana se llevarán a cabo las clasificaciones, cuyos horarios fueron modificados por el funeral del Duque de Edimburgo que será el sábado a las 9:00 a.m. Por tanto, la clasificación de este día fue adelantada una hora y se correrá desde las 7:00 a.m.

Dónde ver el GP de Emilia Romaña

ESPN es la cadena que está transmitiendo la competencia para Colombia. La tercera sesión de entrenamientos y la clasificación del día sábado podrán verse en la señal de ESPN 1. La Carrera del domingo irá por ESPN 2.

Horarios

Sábado 17 de abril

​Entrenamientos libres 3 F1 Imola: desde las 3:55 a.m. por ESPN1

Clasificación F1 Imola: desde las 6:55 a.m. por ESPN1



Domingo 18 de abril

Carrera F1 Imola: desde las 7:30 a.m. por ESPN 2 (63 vueltas)



