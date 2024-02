¿En qué lugares no puede estacionarse? Evite las multas por mal parqueo

Las razones más comunes por la que se ponen multas en Colombia son pico y placa, exceso de velocidad y por mal parqueo. Esta última, ocurre por el desconocimiento del conductor al dejar el vehículo en un lugar que, al parecer, está prohibido.



De acuerdo con la codificación C.2. del Artículo 131 de la Ley 769 de 2002 modificado por el Art. 21 de la Ley 1383 de 2010, será sancionado con multa equivalente a 15 SMDLV el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que estacione un vehículo en sitios prohibidos.



En relación con la inmovilización, esta solamente será aplicada en situaciones cuando el conductor o la persona responsable del vehículo no esté presente en el lugar, de acuerdo con lo establecido en el documento, conforme se menciona en el Art. 127 del Código Nacional de Tránsito.



En una algunas ocasiones solo hay amonestaciones, pero el conductor debe asistir a un curso pedagógico que es obligatorio. Foto: Archivo EL TIEMPO

Muchas veces los comparendos son producto de faltas de información y de parqueaderos.

Las zonas prohibidas para estacionar están establecidas en el Artículo 76 de la Ley 769 que menciona:



• Frente a garajes de viviendas o locales comerciales, independientemente de si están demarcados.

• Sobre andenes, áreas verdes o espacios públicos designados para peatones, recreación o conservación.

• En vías, arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de intersecciones.

• En vías principales y colectoras con indicación expresa de prohibición o restricción, ya sea en términos de horarios o tipos de vehículos.

• En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en sus accesos.

• En áreas específicas destinadas al estacionamiento o la parada de ciertos vehículos, incluyendo las paradas para vehículos de servicio público o personas con limitaciones físicas.

• En ciclovías o carriles reservados o prioritarios para el tráfico de bicicletas.

Infracciones como estacionar en lugares prohibidos se sancionan con multa más la inmovilización del vehículo. Foto: Archivo EL TIEMPO

También, están estipulados:



• A una distancia mayor de 30 centímetros de la acera o menor a 5 metros de una intersección.

• En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes o accesos para personas con discapacidad

• En curvas

• Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados

• En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos y estaciones.

¿De cuánto es la multa por mal parqueo?

La sanción por estacionar un vehículo en la vía pública en una zona prohibida actualmente asciende a 650.000 pesos para el año 2024.

¿Las sanciones solo pueden ser económicas?

No, adicionalmente a la multa económica, en caso de que no esté presente junto al vehículo, existe la posibilidad de que este sea inhabilitado hasta que el propietario llegue.



También podría ser inmovilizado y trasladado por una grúa a los patios correspondientes.



Es importante tener en cuenta que si usted se encuentra presente antes de que su vehículo sea cargado en la grúa, no será inmovilizado, aunque está obligado a retirarlo de inmediato y se le aplicará la multa previamente mencionada.





REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

DANIELA GUTIÉRREZ MUNAR

