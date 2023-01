Un espectador de origen italiano que presenciaba en directo la novena etapa del Rally

Dakar falleció este martes tras ser atropellado por uno de los competidores.

Luto en el Dakar

Facebook Twitter Linkedin

Rally Dakar. Foto: AFP

El aficionado, fallecido este martes, estaba situado detrás de una duna y fue evacuado en helicóptero por asistencia médica, pero falleció en el traslado, según explicaron los organizadores del Dakar en un comunicado.



Este es el primer fallecimiento que se ha producido en la actual edición del Dakar.



Según cálculos, 73 personas, de las cuales 27 han sido pilotos, han perdido la vida en la historia del Dakar.



(No deje de leer: Dibu Martínez y las 'idioteces en el arco': fuerte pulla del francés Hugo Lloris).

#SucesosInternacionales Durante la noche del martes 10 de enero de 2023 en el campamento de Haradh, la organización del Rally Dakar lanzó un comunicado en el que confirmaba el fallecimiento de un espectador italiano que estaba disfrutando de la carrera en una de las dunas pic.twitter.com/RGVNPqBhGo — Sucesos CR (@Sucesoscr2022) January 10, 2023

Se viene el 'Cuarto vacío'

Facebook Twitter Linkedin

Rally Dakar Foto: EFE

Después del día de descanso, el Dakar no dio tregua. La novena especial, entre Riad y Haradh, en Arabia Saudí, fue una trampa que cazó a dos españoles. A Joan Barreda (Honda) le costó el abandono inmediato en motos y Carlos Sainz (Audi) se resistió a hacer lo propio en coches, pero, finalmente, no le quedó más remedio que claudicar.



Entre quienes sortearon los desafíos que presentó la etapa entre Riad y Haradh, sobresalieron el argentino Luciano Benavides (Husqvarna) -segunda victoria- y el francés Sébastien Loeb (Prodrive) -tercer triunfo-, además del catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), más líder.



Loeb, que se presentó con retraso en la salida -él adujo un problema mecánico- se llevó una sanción de 2:10 pero evitó el quebradero de cabeza de abrir pista y sumó su tercer triunfo de etapa -segundo consecutivo- en el Dakar 2023.



Además, hubo triplete de Prodrive en meta. En una jornada redonda para él, el alsaciano se benefició de un problema mecánico del sudafricano Henk Lategan (Toyota) y ya está en el podio de la general, aunque a 1h43:08 de Al-Attiyah.



El jeque le saca al segundo, el brasileño Lucas Moraes, 1h21:57. Por delante, le quedan cinco etapas para administrar su amplia renta y lograr su quinto Touareg. Carlos Sainz (Audi) ejemplificó lo que es el Dakar, un rally de resistencia, aunque no le quedó más remedio que abandonar. Volcó en el kilómetro 5 de la especial, su coche quedó con las ruedas hacia arriba, pudieron darle la vuelta y, según explicó la organización, los dolores torácicos le llevaron a subirse al helicóptero para irse al hospital de Riad, pero en pleno vuelo él les pidió que dieran vuelta porque quería retomar el raid.



El 'Matador' cogió la ruta de asistencia con el objetivo de reengancharse nuevamente, pero en el vivac no pudieron reparar el Audi y puso fin así a su decimosexto

Dakar. El tricampeón no abandonaba desde 2017.



Este miércoles, el Dakar se acerca al temido 'Empty Quarter' (Cuarto vacío) en la décima etapa, entre Haradh y Shaybah, con 624 kilómetros de enlace y solo 114 de especial, la más corta de todo el rally.

DEPORTES

​*Con EFE

Más noticias de Deportes