Bernie Ecclestone, ex CEO de la Fórmula 1, dejó caer una idea que avivó las expectativas de la temporada 2022 de la Gran Carpa del automovilismo: la retirada de Lewis Hamilton.



Según el ex directivo, después de la decepción vivida en Abu Dabi, donde perdió por una cabeza el Mundial de Pilotos contra Max Verstappen, el inglés sufrió una decepción que dejaría idóneo el panorama para el retiro del septuple campeón de F1.

Lewis Hamilton perdió el primer lugar del campeonato de Fórmula 1. Foto: AFP

"Hace un par de días hablé con su padre, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios”, dijo Ecclestone a Blick.



"Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y le entiendo”, complementó.



Sobre lo que se pondría a hacer el piloto, el ex directivo aseguró que siempre ha tenido una gran oportunidad de emprender en el mundo de la moda: “ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda”.



