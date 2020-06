Un nuevo golpe sufre el calendario de la Fórmula 1

La FIM, IRTA y Dorna Sports han anunciado este miércoles la cancelación del Gran Premio de Italia, que inicialmente había sido pospuesto, como consecuencia de la pandemia por el brote de coronavirus y los cambios en el calendario.

El Autódromo Internazionale del Mugello organiza carreras desde 1976 y se convirtió en habitual del calendario en 1991, por lo que hasta será la primera vez en casi 30 años que la pista de la Toscana no albergará un Gran Premio.



Le puede interesar: (¡No aguantó la rodilla! Federer no volverá a jugar hasta el 2021).



Paulo Poli, el máximo responsable del circuito Mugello reconoció que "a pesar del esfuerzo realizado para encontrar una solución, es imposible organizar un evento abierto al público y esta situación excepcional no ha permitido encontrar una nueva fecha para el Gran Premio de Italia".



Por su parte, Carmelo Ezpeleta, responsable de Dorna Sports, lamentó "la cancelación de Mugello, pues no pudimos encontrar una solución a los problemas logísticos y operativos resultantes de la pandemia y el calendario reorganizado no permite visitar el lugar esta temporada. Es una gran pérdida ya que Mugello es uno de los circuitos más bellos del mundo".



También lea: (Duván Zapata tendría un nuevo pretendiente en el mercado).



EFE