Amazon Prime confirmó segunda temporada de la serie de Fernando Alonso

Amazon Prime Video ha anunciado la renovación de la docuserie Amazon Exclusive Fernando para una segunda temporada. Los nuevos episodios seguirán al reconocido piloto español en su esperado regreso a la Fórmula 1 de la mano de Renault y se estrenarán en exclusiva en Prime Video en 2021.

La segunda temporada constará de cuatro episodios en los que la audiencia podrá ver de cerca el arduo camino y los grandes retos a los que se enfrentará el piloto español dentro y fuera de la pista para volver a la competencia de máximo nivel después de dos años de ausencia.



“Es un honor poder estrenar esta docuserie a nivel mundial de la mano de Amazon Prime Video”, declaró Fernando Alonso. “Con la primera temporada podrás ver el sacrificio y la exigencia que supone participar en las competencias más destacadas del automovilismo a nivel mundial, pero la segunda será aún más emocionante con mi regreso a la Fórmula 1. ¡No se la pueden perder!”.



“La confirmación del esperado regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 es un acontecimiento tan importante para la comunidad deportiva mundial y para sus seguidores que queremos mostrar una mirada detrás de las cámaras al camino de vuelta del piloto, confirmando una emocionante segunda temporada”, declaró Ricardo Cabornero, Director de Prime Video Content, España. “La segunda temporada de Fernando mostrará la preparación del piloto y su regreso a las pistas y estamos encantados de poder comunicarlo unas semanas antes del estreno de la primera temporada que estamos seguros de que será un gran éxito entre los miembros Prime de todo el mundo”.



“La segunda temporada de la docuserie significa un reto para THE MEDIAPRO STUDIO. Tendremos el privilegio de estar con Fernando Alonso en su vuelta a la Fórmula 1, compartiendo con él y con su equipo el día a día de lo que supone esta competencia a nivel deportivo y personal”, dijo Javier Méndez, Director de Contenido Global de THE MEDIAPRO STUDIO. “Esperamos que los usuarios de todo el mundo disfruten de esta temporada y estén deseando ver la segunda”.



Fernando está producida por THE MEDIAPRO STUDIO, cuenta con Javier Méndez, Laura Fernández Espeso y Bernat Elías como productores ejecutivos y está dirigida por Arnau Monras y Jaume García. La docuserie se unirá a la gran selección de contenido de deporte disponible en Amazon Prime Video, incluyendo la serie original El Corazón de Sergio Ramos, Six Dreams y All or Nothing, así como los próximos lanzamientos que incluyen Carolina Marín: Puedo porque pienso que puedo, Six Dreams 2; La Leyenda de Sergio Ramos; y el documental que retrata la carrera del reconocido futbolista Fernando Torres.



Los miembros Prime podrán ver la serie con la aplicación de Amazon Prime Video disponible para smart TVs, dispositivos móviles, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablets, Apple TV, consolas, Chromecast y a través de Vodafone TV. En la aplicación de Amazon Prime Video, los usuarios pueden descargar todos los episodios en sus dispositivos móviles y tablets y verlos sin conexión en cualquier lugar sin coste adicional como parte de los beneficios Prime, por solo 36€/año; los nuevos clientes pueden encontrar más información en www.amazon.es/prime y subscribirse a una prueba gratis de 30 días.



