Tatiana Calderón y Montoya inician el año encendidos (opinión)

Tatiana Calderón correrá en 12 de las 17 pruebas de la Indycar este año con el equipo de AF Foyt, con un gran apoyo de la multinacional de las comunicaciones y entretenimiento ROKiT, que la ha venido promoviendo desde hace un par de años. Empieza el 27 de febrero en las calles de San Petersburgo, Florida.



(Le puede interesar: James Rodríguez ya conoce sus rivales en la Champions de Asia)

Tatiana hizo un test en octubre en Mid Ohio con el equipo del legendario piloto norteamericano AJ Foyt (87 años), ahora manejado por su hijo Larry y, a raíz de esa experiencia, logró uno de los tres asientos en la escuadra. Los otros dos los usarán Kyle Kirwood, campeón de Indy Lights, y el canadiense Dalton Kellet, veterano de dos temporadas. Con Tatiana, la historia de la Indycar reseña a 11 mujeres en el torneo.

Gran paso para Tatiana

Tatiana Calderón, a la IndyCar. Foto: Oficina de Prensa de Tatiana Calderón

Previamente, en los Indycars han corrido los colombianos Juan Pablo Montoya, Gabby Chaves, Carlos Muñoz, Carlos Huertas, Sebastián Saavedra y Roberto José Guerrero.



Tatiana pasa a la categoría de monoplazas más importante después de la Fórmula 1, luego de una larga campaña internacional que empezó en el 2011 en el torneo Star Mazda, en Estados Unidos, y desde entonces ha estado en actividad en las más diversas categorías de fórmulas y prototipos, sumando más de 300 participaciones hasta la fecha.



(Lea además: Robert Lewandowski gana el premio 'The Best' de la Fifa)



Jonathan Kendrick, fundador y presidente de ROKiT, manifestó que “Tatiana es un modelo para muchas jóvenes mujeres gracias a la exposición que tendrá para que se vinculen a los deportes motorizados”.



Mientras Tatiana prueba esta semana en Sebring, en Abu Dabi, Sebastián Montoya prepara su estreno en la Fórmula 3, ahora llamada Regional, que tiene un condensado campeonato de la serie Asia, alternando en las pistas de Dubái y Abu Dabi. El intenso torneo va en cinco fines de semana consecutivos, con tres carreras en cada uno.

Montoya debutará este sábado con el equipo indio Mumbai Falcon, operado por el Prema Racing. Estará con Arthur Leclerc, hermano de Charles, piloto de Ferrari en la F1, y del sueco Dino Beganovic.



Para preservar su condición de novato en el regional europeo de la F3 que disputará, no puede tener más de tres carreras previas de la modalidad, por lo cual en las dos últimas fechas le cederá su carro a Oliver Bearman, campeón italiano y alemán de la F4.



JOSÉ CLOPATOFSKI

Editor de Motor

@joseclopa

