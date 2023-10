'Es una pena': 'Checo' Pérez hunde dedo en la llaga por GP de Fórmula 1 en Barranquilla

Cuando los colombianos vean este domingo a las 3 p. m. (TV de Star+) la largada del Gran Premio de Ciudad de México, válida 19 del Mundial de Fórmula 1, el recuerdo del proyecto de una carrera en el país –que tantos comentarios desató en el último año por el acercamiento real del plan en Barranquilla para un futuro no tan lejano– cobrará todavía más eco.



El GP de CDMX, que fue catalogado de 2015 a 2019 como el mejor de la F1, representa el modelo que imagina en el Caribe la Formula One Management (FOM), empresa operativa y comercial de Liberty Media, dueña de la promoción del mundial de automovilismo.



Anclada en la tradición de México, que acogió su primer Gran Premio en 1962, ha destacado la experiencia cultural y de entretenimiento que simboliza el fin de semana de carrera. No en vano, el del país manito es el que más asistentes ha convocado en el mundo en los últimos años (en 2022 registró 395.902 personas en los tres días de programación). Y en medio de esa particularidad, que ha sobrevivido a tensiones que hacen que, por ejemplo, el GP lleve hoy el nombre de la ciudad capital y no del país, hay un gran pistón: Sergio ‘Checo’ Pérez.



El piloto tapatío, quien el pasado fin de semana entró al top 10 de los corredores con mayor cantidad de carreras de F1 en la historia, con 253, ha sido el rey de la ‘F1esta’ en México. El hombre de Red Bull, aun en medio de una temporada de contrastes, va camino a su segundo subcampeonato. Esta vez, a una distancia excesiva de Max Verstappen, su compañero de equipo y tricampeón anticipado.



En la antesala del octavo intento por ganar su primer Gran Premio en casa, ‘Checo’ Pérez habla con EL TIEMPO. Y lo hace con una convicción lógica: una carrera en otro país latinoamericano favorecería el impulso de los pilotos locales en un deporte históricamente europeo.



En año de contrastes, vuelve a México…

¡Sííí! Este año lamentablemente hemos tenido muchos altibajos. Todo empezó muy bien y desde el arranque de la temporada europea hemos batallado un poco, pero ha sido una etapa de mucho aprendizaje y espero que esto nos sirva para cerrar fuerte y completar lo que ha sido una temporada de ensueño para todos en el equipo.

¿A qué se debe que este año la diferencia con Max sea mayor que en el 2022?

Bueno, Max ha tenido un año increíble y su diferencia no es solo conmigo, es con toda la parrilla. La verdad su adaptación al auto ha sido muy buena y ha sabido sacar el máximo de ello. Estoy contento por él, pero yo debo enfocarme en hacer mi trabajo y mejorar.

“El equipo ha sido ingrato con Checo”, dijo Juan Manuel Fangio II sobre esta temporada…

Cada quien tendrá siempre una opinión. No estoy al pendiente de lo que se diga en redes o en entrevistas. Yo estoy enfocado en mi trabajo en la pista.

¿Qué conclusiones saca entonces de lo que ha sido este año?

De entrada ha sido una temporada muy larga. La F1 es cada vez más demandante y no solo para los que estamos dentro del auto. En las últimas fechas, la competencia ha crecido y las distancias se han reducido, así que creo que esto podría significar un año 2024 mucho más apretado.

¿Es ‘sana’ la diferencia de Red Bull y el resto?

Hemos trabajado muy duro desde que se supo de los cambios de reglamentos técnicos que llegaron el año pasado y eso se ha podido reflejar en la pista. Sin embargo, no es algo nuevo en la F1 que un equipo sea dominante. Lo que sin duda ha generado el dominio de Red Bull es que el resto de los equipos busquen la forma de dar alcance y maximizar su rendimiento, lo que ha beneficiado el espectáculo.

Lewis Hamilton, tercero en la clasificación, críticó que Red Bull ya trabaje en el carro del 2024...

No estoy al pendiente de lo que haya dicho. Todos tienen su opinión. Yo me enfoco en lo que puedo controlar, en hacer mi trabajo y cumplir con mis objetivos y los del equipo.

Como único latinoamericano, ¿cómo ve que este año se cayera la opción de un Gran Premio para, al menos 2026, en Barranquilla?

La verdad es una pena que no haya carrera en Barranquilla, pero estoy seguro de que se abrió una puerta que podría brindar más opciones en el futuro.

¿Qué cree que representaría una carrera más en Latinoamérica?

Bueno, desde luego para todos como latinos sería algo grandioso correr más pruebas donde se hable español porque eso también beneficia a los pilotos, entonces ojalá se dé.

En su caso, ¿qué siente que ha representado su figura internacional para Jalisco y México?

Es un gran honor y una gran oportunidad de mostrar lo grande que es nuestro estado y nuestro país. Es una responsabilidad que llevo con mucho cariño y me siento un embajador con gran orgullo.

Con el campeonato asegurado para el equipo y su compañero, ¿cuál es la gran meta de ‘Checo’ Pérez en lo que queda del año?

El equipo sabe lo que puedo dar y honestamente sería increíble ganar en México y desde luego que el objetivo es cerrar con el subcampeonato. No hay tiempo para más.

