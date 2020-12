El día que Checo Pérez le contó a EL TIEMPO su sueño en la F1

A su equipo le decía desde el carro una vez cruzó la meta y se llevó la victoria en Baréin: "asegúrense que Checo esté viendo la carrera". El mexicano Sergio Checo Pérez hablaba de su hijo. La emoción por llevarse el triunfo era increíble. No tiene equipo para el 2021, pero el piloto de 30 años les envió un mensaje a los interesados con este triunfo.



Al bajarse del alto una marea de auxiliares, mecánicos y todo el staff del equipo Racing Point lo estaba esperando. Rápidamente lo abrazaron y en un círculo, todos abrazados, comenzaron a saltar y a gritar una y otra vez "¡Checo, Checo, Checo!". Fue un emotivo festejo.



Checo Pérez hace cuatro años habló con EL TIEMPO, cuando corría en el Sahara Force India. En aquel entonces, el mexicano no se adelantaba a nada. Sabía que estaba en la Fórmula 1 cumpliendo un sueño, pero teniendo claro que no quería estar, sino triunfar.



ARE YOU NOT ENTERTAINED pic.twitter.com/WBKBAhhwGy — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) December 6, 2020

¿Cuáles fueron sus inicios?

Comencé a temprana edad con mi carrera. A los 12 años estuve con mi primera escudería. Las cosas han ido hacia adelante. Todo lo que he hecho y mirar hacia atrás me enorgullece. Mi familia siempre me apoyó en lo que quería hacer, y sin duda fue algo muy importante para mí porque me permitió crecer. Contar con ese afecto fue algo muy especial.



¿Cómo hizo para establecerse?

Tuve que lograr triunfos importantes en la Fórmula BMW y la Fórmula 3. Siempre era importante seguir con el ritmo y las victorias porque esto no se podía acabar consiguiendo victorias. Tuve el apoyo de mis patrocinadores y fue muy importante para poder conseguir cosas importantes dentro del automovilismo.



¿Qué tipo de corredor era?

Era un piloto muy agresivo. Con ganas de aprender y de crecer, y de ahí en adelante fue así. Siempre he querido lograr más.

how its started how its going pic.twitter.com/Sx4oP2EAbt — Telcel Automovilismo (@Telcel_Racing) December 6, 2020

¿Cuáles fueron sus momentos buenos y malos en el inicio?

Siempre las victorias me daban muchas alegrías. Dentro del automovilismo es bueno conseguir triunfos para poder motivarte a ir siempre adelante y tener mejores oportunidades en este deporte.



De otra parte, me dio duro no saber a dónde iba a ir al final de temporada... si tenía una oportunidad de seguir en Europa. Uno como piloto sufre en la vida.



¿Cómo se vive en México el automovilismo?

Sin duda, he sentido mucho apoyo de mi país. Cada vez crece más la afición y eso me llena de mucho orgullo, al ver a la gente levantándose a ver mis carreras, y su cariño.



¿Cuál es el problema del patrocinio?

Sin duda que es difícil para cualquier piloto del mundo llegar a competir o participar en la Fórmula 1. Hay mucha competencia. Mantenerse es algo muy importante para poder seguir en carrera, y si no das resultados, no puedes seguir como piloto. Se necesita de un buen apoyo.



¿Cómo fue su llegada a la F1?

Fui avanzando, y mi sueño de pequeño era poder estar en la Fórmula 1. Siempre fueron mi pasión los autos. Afortunadamente pude lograrlo en el camino. Fueron muy difíciles de conseguir las oportunidades, pero hoy en día estoy aquí y lo disfruto.



¿Cuáles han sido los cambios en la F1 desde su llegada?

Han surgido cambios en los alerones de la parte de atrás. Además, pasamos de correr con motores V8 a los V6 turbo. Esos han sido los más importantes. Cada año se cambian nuevas cosas. Como piloto debo sacar lo mejor para sacar provecho.

¿Cómo es estar a bordo de un carro de Fórmula 1?

Sin duda que es algo muy importante dentro de esta categoría y de la vida de un piloto. Uno intenta llevar su carro al límite y para eso se está trabajando constantemente, para ir a altas velocidades y sacar lo mejor de su monoplaza. Es una sensación increíble.

¿Cuál es la preparación de un piloto de la Fórmula 1?

Tenemos una preparación muy estricta. Prácticamente todo el cuerpo necesita mucha fuerza, en especial el cuello y la parte baja del abdomen, porque manejamos desaceleraciones muy grandes. Más que nada, la resistencia para poder aguantar dos horas, lo que dura una competencia.



¿Cuál es su sueño?

Siempre he tenido las ganas de llegar a ser el mejor piloto de la Fórmula 1.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter @FelipeVilla4