El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito urbano de Baku, donde lo acompañará en la primera fila el mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Leclerc, de 24 años, firmó su decimoquinta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la calificación, en la que cubrió, en su mejor vuelta, los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana en un minuto, 41 segundos y 359 milésimas, 282 menos

que 'Checo' .



Habló 'Checo'



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, que marcó el tercer tiempo de la calificación, y el español Carlos Sainz (Ferrari) -cuarto- saldrán desde la segunda fila de la parrilla este domingo en Bakú; donde el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), arrancará décimo.



"Cuando vas a la Q3 (tercera ronda de la calificación), en el primer intento vas con todo. Y me fui algo largo; y toqué algo el muro; pero conseguí sobrevivir, que es clave aquí", comentó Pérez.



'Checo', de 32 años, tercero en el Mundial (a 15 puntos del líder, su compañero neerlandés Max Verstappen) y que viene de ganar hace dos domingos en las calles de Mónaco la carrera más icónica de la temporada.



"No fue una 'cuali' ideal al final, por ese problema de motor que tuvimos y no pude coger el rebufo, lo que me hizo perder unas décimas", explicó 'Checo', que en Mónaco firmó su tercera victoria desde que corre en la F1, en la que suma 19 podios.



EFE