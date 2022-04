El piloto de Mónaco Charles Leclerc (Ferrari) ganó el domingo el Gran Premio de

Australia, imponiéndose al Red Bull del mexicano Sergio Pérez en la tercera prueba del Mundial de F1.

Así fue el GP de Australia

Charles Leclerc Foto: AFP

El británico George Russell (Mercedes) completó el podio al final de una carrera marcada por el abandono del actual campeón del mundo, el holandés Max Verstappen (Red Bull), que sufrió un problema mecánico.



Lewis Hamilton (Mercedes), que salía quinto, rápidamente se colocó tercero pero perdió la ventaja sobre Pérez, al que había adelantado al principio de la carrera. El siete veces campeón del mundo terminó en cuarto lugar, detrás de su compañero de equipo.



El británico Lando Norris (McLaren), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el francés Esteban Ocon (Alpine), el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el otro francés de la categoría Pierre Gasly (AlphaTauri) y el tailandés Alexander Albon (Williams) completaron el 'top 10'.



El compañero de equipo de Leclerc, Carlos Sainz, segundo en la clasificación general de pilotos antes de la etapa australiana, no tuvo un buen fin de semana: tras un modesto 9º puesto en la clasificación, el piloto perdió el control de su coche, terminando su carrera en la grava. Luego no pudo volver a arrancar.



Además del español, Sebastian Vettel, que volvía a la competición después de perderse las dos primeras rondas a causa del covid-19, también se vio obligado a abandonar tras chocar contra el muro.



En el campeonato, Charles Leclerc suma ahora 71 puntos, por delante de George Russell (37), Carlos Sainz (33) y Sergio Pérez (30), mientras que Verstappen cae a la sexta posición con 25 puntos, por detrás de Lewis Hamilton (28).



EFE