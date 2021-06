Cancelado el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, previsto para el 3 de octubre, quedó cancelado "por problemas de seguridad y de logística generados por la pandemia del covid-19", anunció el promotor de la carrera este viernes.

"Cancelar el evento por segundo año consecutivo es una decisión increíblemente difícil pero necesaria teniendo en cuenta las restricciones que hay sobre los eventos organizados en Singapur", explicó Colin Syn, presidente adjunto del promotor del Gran Premio, en un comunicado.



"No estaríamos con la capacidad de brindar a los espectadores la experiencia que esperan respecto a los últimos años preservando su salud y su seguridad", añadió Syn.



Poco antes de ese anuncio, un portavoz del promotor del Mundial de F1, Formula One, había indicado a la AFP que continuaban "trabajando con todos los promotores (de Gran Premios) durante este periodo incierto" con la intención de "adaptarse si fuera necesario".



Turquía (Estambul) y China (Shanghai), que han visto aplazados 'sine die' sus Grandes Premios de esta temporada, podrían reemplazar a Singapur.



Estados Unidos podría acoger una segunda carrera para ocupar ese hueco del calendario. No es la única incertidumbre en el calendario de la segunda parte de la temporada de la Fórmula 1.



Según las normas actuales, viajar a Brasil (7 noviembre), Turquía o Abu Dabi (12 diciembre) impondría una cuarentena a su regreso a la mayoría del personal de la Fórmula 1.



Australia (21 noviembre) también se muestra prudente en lo referente a la apertura de fronteras. La sexta prueba de la temporada, de un calendario de 23, se disputa esta semana, de viernes a domingo, en Azerbaiyán.



AFP