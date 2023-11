La muerte de Luz Eusse y otros hechos luctuosos en el Autódromo de Tocancipá

La muerte de Luz Eusse, periodista de Blu Radio, en el autódromo de Tocancipá este domingo se suma a una serie de hechos luctuosos que se han presentado en ese escenario deportivo, inaugurado en 1982 como respuesta a la desaparición del Ricardo Mejía, la pista más importante que existió en el país.

Eusse falleció luego de que una pantalla gigante instalada frente a la tribuna VIP del autódromo se desplomara a causa de los fuertes vientos y cayera encima de los espectadores que se apostaban en las graderías a esa hora.



Según el reporte oficial de Bomberos Cundinamarca, que llegó a atender el incidente, otras cuatro personas resultaron heridas.

Otros hechos luctuosos en el Autódromo de Tocancipá



Uno de los hechos luctuosos que ha marcado la historia del escenario ocurrió el 28 de octubre de 2006, cuando el piloto Germán Neira, de 32 años, fue asesinado por un sicario en los pits, poco antes del inicio de una válida del campeonato nacional de duración.



"En el autódromo me entregaron la pistola y una fotografía de la persona que me tocaba darle... Salí, lo busqué y le disparé, después supe que ese no era y que me había equivocado", dijo el sicario, quien le disparó por la espalda en cuatro ocasiones.



El 19 de septiembre de 2014, el piloto Gonzalo Clopatofsky, de 38 años, falleció luego de sufrir un accidente mientras probaba un carro que estaban trabajando en su equipo para ponerlo a punto para la competencia.



"Era un carro totalmente nuevo, que tenía muchos ajustes por hacerle. Desafortunadamente, Gonzalo venía haciendo la parte rápida de la pista y en la frenada probablemente perdió el control del carro, por las huellas que vimos, y el carro se fue al lago. Es un accidente muy desafortunado. Todos los que estábamos en el autódromo tratamos de sacarlo pero cuando lo hicimos no había nada que hacer", relató entonces José Clopatofsky, director de la revista MOTOR, de EL TIEMPO, y padre de Gonzalo.

Gonzalo Clopatofsky Foto: Rinaldo Goelkel



El pasado 4 de septiembre, en la curva 1 del Autódromo de Tocancipá, falleció la piloto Leydy Diaz, en medio de los preparativos para el GP Colombia.

Leydy Díaz, piloto fallecida. Foto: Capturas de pantalla



"Se corría en dirección contraria a las manecillas del reloj y es ahí entrando al gancho que ella se sale. En realidad son tres pilotos que caen. En la clasificación todos van girando y buscando el mejor tiempo, nadie sabe quién va delante o atrás. Ahí no es la curva más compleja, pero venía a mucha velocidad...", le dijo a EL TIEMPO Carlos Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo.



