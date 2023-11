Así fue el fatal accidente en el Autódromo de Tocancipá que acabó con la vida de 'Lupi'

El automovilismo colombiano está de luto. Este domingo, 19 de noviembre, la expectativa por el desenlace de la temporada número 20 del tradicional campeonato TC 2000 terminó empañada por la desafortunada tragedia que acabó con la vida de Luz Piedad 'Lupi' Eusse, popular piloto y comunicadora social.

Sobre la 1:48 p.m., cuando se estaba disputando la primera carrera de la Clase B, se dio el desprendimiento de una pantalla instalada en la tribuna VIP del Autódromo de Tocancipá.



Lamentablemente, producto de lo sucedido, la piloto y comunicadora social 'Lupi' Eusse, falleció en el lugar. Asimismo, otras cinco personas resultaron afectadas. Entre ella, María José Rincón, la hija mayor de Eusse.



Los detalles del fatal accidente en Tocancipá

Autódormo de Tocancipá.

Mientras se llevaba a cabo el round 11 de la categoría Clase B del campeonato más importante de velocidad a nivel nacional, la situación climática empezó a complicarse en Cundinamarca.



Sobre la 1:15 p.m., cuando en Bogotá se reportaban lluvias en la mayor parte de localidades de la ciudad, los fuertes vientos empezaron a hacerse presentes en el municipio de Tocancipá.



Con ese panorama, cuando apenas faltaban 1 minuto y cerca de 46 segundos para el desenlace de la carrera que el experimentado piloto Jhon Franco lideraba, todo estaba listo para que el resto de carreras del día se desarrollaran en el sentido contrario. Sin embargo, el impacto de una pantalla instalada en la zona exclusiva de la tribuna, de cara a la recta de la pista, obligó a suspender la actividad deportiva.



Según le relató a EL TIEMPO uno de los asistentes a la jornada automovilística, la sensación climática era complicada, pero jamás se pensó que la pantalla se desprendiera.



"Nosotros nunca nos imaginamos que pudiera pasar, cuando la pantalla se cayó nadie pudo reaccionar. Todo estaba listo para que la carrera terminara con bandera amarilla y después empezaran las otras rondas, pero cuando se dio el accidente quedamos fríos, la verdad nadie pudo reaccionar, y pues Lupi lamentablemente estaba ahí", contó el testigo de lo ocurrido.



Conforme reportaron los presentes, la atención a las víctimas fue inmediata. Apenas se dio el desprendimiento, los organizadores del evento optaron por suspender la jornada.



Según informaron las autoridades, la pantalla fue instalada un día previo a la competencia. Sin embargo, no se había reportado ninguna novedad hasta el accidente. Producto de lo ocurrido, cinco personas resultaron afectadas. De ellas, tres fueron llevadas a la Clínica de la Sabana, donde siguen recibiendo atención médica.



Quienes han recibido la atención en dicho centro médico son Carlos Rodríguez (50 años), María José Rincón (9 años) y Paula Andrea Sánchez (13 años).



Accidente en el autodromo dé tocancipa, se cae una valla sobre varias personas pic.twitter.com/OCPsyMhGjK — Sloa (@nolimitsloaa) November 19, 2023

'Lupi', quien trabajaba en Blu Radio en el programa de automovilismo conducido por Ricardo Soler, director del TC 2000, ha recibido distintos homenajes de sus seres queridos en redes sociales.



"Te recordaré siempre", apuntó en redes sociales Nelson Enrique Ascensio, excompañero de Eusse en Blu Radio.



"Por siempre en mi corazón. Gracias por tanto, Lupi", expresó Lucía Hernández, amiga personal de Eusse.

