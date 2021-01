Aston Martin regresa a la F-1 60 años después, con Vettel como piloto

El legendario fabricante británico de automóviles Aston Martin anunció este lunes que regresa este año a los circuitos de Fórmula 1, con unos bólidos que serán conducidos por Sebastian Vettel y Lance Stroll.

Sesenta años después de su última carrera, la marca de lujo de Gaydon volverá a rugir sobre el asfalto en el Gran Premio en Melbourne (Australia), que se celebrará el próximo 21 de marzo.



Los colores del nuevo monoplaza y otros detalles sobre el "Aston Martin Formula One Team" se darán a conocer en febrero, según informaron hoy sus responsables en un comunicado.



En los últimos años, la marca británica ha participado en diversas carreras deportivas, con victorias en citas de la talla de las 24 Horas de Le Mans, y ha sido patrocinador de principal de la compañía Red Bull Racing. No obstante, entiende que la Formula 1 tiene un tirón y valor inigualable para cualquier marca, motivos por los que ha decidido volver ahora "a la élite de la F1 como fabricante".



"Es un deporte verdaderamente global con una gran audiencia que creemos que puede ayudar a reavivar la marca y aumentar aún más su atractivo en todo el mundo", explicó en la nota el presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll.



El directivo se comprometió a establecer una estrecha relación entre los aficionados y la nueva escudería, trasladando la "experiencia del equipo en la parrilla" a "todos los canales de sus redes sociales" y a "un nuevo sitio web", creado "específicamente para esta gran aventura".



"Hemos tenido casi un año de preparación para llegar a este punto y estamos ansiosos por ver la reacción de los fans cuando finalmente revelemos nuestra nueva identidad como Aston Martin Formula One Team", agregó Otmar Szafnauer, director ejecutivo y director del equipo.



Eso ocurrirá en febrero, cuando el alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de Formula 1, y el canadiense Lance Stroll, se enfunden el mono de la escudería Aston Martin.



"Contamos con algunas de las mentes más creativas en el negocio, una la auténtica mentalidad de corredor y la fuerza de voluntad que tan buenos resultados nos han dado a lo largo de los años, por lo que tenemos muchas razones para estar entusiasmados con esta vuelta a la F1", concluyó Szafnauer.



EFE