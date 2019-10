‘Soy afortunado; no me puedo quejar’: Montoya

Su pelo ya se ve bastante blanco, muestra de toda esa madurez y experiencia que ha alcanzado en su vida a motor, que ha llevado por más de 30 años. Aún en el recuerdo está cuando en 1986 ganó la categoría júnior en karts. Ahora, con 44 años y una vida llena de prestigio, éxitos y grandes proezas, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya hizo una de esas espectaculares maniobras que tanto fueron aplaudidas para ganar su tercer título en un campeonato: ¡se proclamó campeón del Campeonato de la Imsa!

El sábado, Montoya, el piloto más grande que tiene Colombia, es más, el único ganador, volvió a poner en lo más alto la bandera amarilla, azul y roja del país, cuando encaró de la mejor manera la carrera Petit Le Mans, en el circuito de Road Atlanta, una carrera cuya duración está pactada a 10 horas, en la que corrió con su compañero, el estadounidense Dane Cameron, y el francés Simon Pagenaud, quien estuvo en esta prueba por la exigencia de la carrera.



El piloto colombiano, a bordo del prototipo Acura ARX Penske n.º 6, finalizó en la cuarta casilla para ganar la categoría, luego de lograr 3 victorias y 7 podios en las 10 fechas que duró este Campeonato de la Imsa.



“Soy un afortunado, he ganado un par de Indy 500, algunas carreras en Fórmula 1 y Nascar, no me puedo quejar. Llegué a este mundo de los autos de resistencia el año pasado y tener a Dane (Cameron) y a un equipo como este (Penske), que es un equipo increíble, y espero poder seguir manejando con ellos aquí”, aseguró el piloto colombiano.

Nuevo título

El piloto colombiano se ha consagrado campeón de la categoría Imsa, la más importante del automovilismo de resistencia en Estados Unidos, muy reconocida en ese país, y aunque quizá para algunos no sea una categoría de mucha importancia, título es título, y así Montoya agiganta su palmarés.



“Se siente genial poder culminar un gran año con nuestro primer campeonato. Aprendimos mucho en el 2018 y creo que volvimos en nuestro segundo año con un gran carro”, comentó el piloto bogotano en un video publicado por el equipo Penske, en el que se lo vio muy sonriente por su nuevo logro.



Como siempre ha sido una constante en el colombiano, tuvo un primer año de conocimiento, en el que no solo intentó mejorar él, sino ayudar a su equipo a evolucionar. Claro que siempre quiso ganar, porque está en su ADN, pero sabía que había una nueva oportunidad, y esta fue en el 2019.



“Después de aprender el uno del otro en nuestro primer año como compañeros de equipo, Dane y yo trabajamos muy bien juntos este año. Los muchachos de Acura nos dieron todo lo que necesitábamos durante todo el año. El equipo Penske ha tenido un año increíble y me alegra haber podido participar con tres victorias”, aseguró.

Este título se suma a otros ganados por el piloto colombiano: fue campeón de la Fórmula 3.000 Internacional en 1998, la Fórmula Cart en 1999.



Además, fue dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, tres veces ganador de las 24 Horas de Daytona y logró siete victorias en la Fórmula 1.

Lo mejor de todo esto es que aún hay Juan Pablo Montoya para rato.



