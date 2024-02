Alonso ironiza sobre el paso de Hamilton a Ferrari: 'lo importante es ganar'

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1 y cuyo contrato con Aston Martin acaba a final de este año, aseguró que la escudería inglesa es "la sola y única prioridad" en el mercado de fichajes, en declaraciones al margen de la presentación este lunes del monoplaza para la próxima temporada.

Al igual que Alonso, varios pilotos de la parrilla acaban contrato al término de la próxima temporada, a finales de 2024 y el próximo mercado de fichajes promete ser intenso luego de que Lewis Hamilton anunciase por sorpresa a comienzos de febrero que abandona Mercedes, equipo con el que ganó seis de sus siete títulos, para fichar por Ferrari para 2025.

Preguntado por la posibilidad de sustituir a Hamilton en Mercedes, Alonso aseguró que no ha mantenido ningún contacto con la escudería alemana, ocho veces campeona del mundial de constructores, aunque tampoco cerró la puerta. "Si no llegamos a un acuerdo (con Aston Martin) y quiero seguir en la Fórmula 1, tengo una posición privilegiada, soy interesante para otros equipos", aseguró.

El español aseguró que se enteró de la llegada del inglés a Ferrari para la temporada 2025 un día después, ya que cuando se anunció estuvo todo el día de entrenamiento, aislado, sin consultar teléfonos ni noticias.

"No le dediqué mucho tiempo (a la noticia). Ese día estaba entrenando, así que me perdí todo el estrés de todo el mundo y me enteré un día después en las noticias. Probablemente, fue una sorpresa, no voy a mentir. No porque el cambio en sí mismo, solo porque desde fuera parecía que él (Hamilton) estaba muy ligado a Mercedes y era muy leal a ellos. Fue un poco inesperado, pero no sé las razones que hay detrás, no conozco qué pasó, pero tampoco le puse mucha atención. Quizás, el próximo invierno sea más sobre esto, porque aún queda un año (para la llegada de Hamilton a Ferrari) y no he gastado mucho tiempo en eso”, dijo.

"Hace dos meses no era su sueño de pequeño, creo. Así que es algo diferente. No tengo mucho que comentar. Espero que disfrute de la experiencia, es un equipo muy especial, pero… es más especial cuando ganas. Es lo que necesitas, ganar. Y ya han pasado varios años ya desde que tuvieron un coche muy rápido y luchaban por cosas muy grandes, y puede que Lewis pueda traer ese extra para luchar por el campeonato", agregó.



El año pasado, en su primera temporada en Aston Martin, Alonso acabó en la 4ª posición del campeonato, su mejor puesto desde 2013 (subcampeón con Ferrari), gracias al buen desempeño del monoplaza en el inicio de la temporada. El Mundial de Fórmula 1 volverá el 2 de marzo con el Gran Premio de Baréin, aunque antes, del 21 al 23 de febrero, se llevarán a cabo tres días de ensayos de pretemporada en el mismo circuito del Golfo.



